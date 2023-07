Saut risqué dans les gorges du Gardon : Noyade tragique évitée de justesse dans le Gard

Il était environ 20 heures lorsqu’un drame s’est produit dans les gorges du Gardon, sur la commune de Collias située au nord-est de Nîmes. Un baigneur au courage démesuré a décidé de plonger d’une dizaine de mètres de haut. Malheureusement, l’homme a été victime d’un malaise. Les secours ont été rapidement alertés et ont immédiatement pris en charge la victime qui était en arrêt cardiorespiratoire. C’est un véritable choc pour les témoins de la scène qui ont assisté impuissants à la tragédie. La gendarmerie ouvre une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Un baigneur sauvé d’un arrêt cardiorespiratoire dans les gorges du Gardon à Collias

Un homme secouru après un malaise

Mardi soir, un baigneur de 28 ans a été victime d’un malaise après avoir fait un plongeon d’une dizaine de mètres de haut dans les gorges du Gardon sur la commune de Collias, au nord-est de Nîmes. Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus sur place et ont récupéré l’homme en arrêt cardiorespiratoire. Un médecin présent sur les lieux a réalisé un massage cardiaque qui a permis de réanimer la victime. Un Dragon de la Sécurité civile a ensuite transporté l’homme inconscient vers les Urgences du CHU de Nîmes Carémeau.

Collias, site unique des gorges du Gardon mais dangereux

Le site de baignade de Collias est très apprécié des baigneurs et des familles pour sa beauté et sa facilité d’accès. Cependant, chaque année, il y a des accidents à cause de sauts et de plongeons depuis les falaises qui bordent certains endroits de la rivière. Ces sauts peuvent être dangereux si le niveau d’eau de la rivière est trop faible. En ce moment, le niveau d’eau est bas, moins de 2 mètres, ce qui rend les sauts encore plus dangereux. Il est donc important de faire preuve de prudence.

Un appel à la vigilance pour les vacanciers d’été

Alors que les vacances d’été approchent, il est important de rappeler les règles de sécurité à respecter lors des baignades en rivière. Il est recommandé de ne pas sauter depuis les falaises, de ne pas nager trop loin du bord, de respecter la signalisation en place et de suivre les consignes des sauveteurs. Il est également important de se renseigner sur les niveaux d’eau avant de s’aventurer dans les cours d’eau. Les vacances d’été sont le moment idéal pour profiter de la nature et des activités en plein air. Cependant, il est primordial de rester vigilant et de respecter les règles de sécurité pour éviter tout accident.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr