Santé : Signes alarmants précoces de Parkinson – Détails du médecin Damien Mascret

La majorité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, soit environ les deux tiers, sont âgées de 75 ans ou plus. Néanmoins, cette affection peut également toucher des individus plus jeunes. Le docteur et journaliste Damien Mascret a expliqué ce phénomène sur le plateau télévisé du 19/20, le mardi 11 avril.

Selon les estimations en France, 4% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont moins de 55 ans. Comme l’explique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, les symptômes typiques chez les personnes âgées sont similaires, notamment les tremblements fréquents et l’hypertonie (le bras qui reste légèrement plié et qui ne se déplie plus complètement). On observe également l’akinésie, c’est-à-dire une réduction des mouvements.

Symptômes et conseils en cas de confirmation du diagnostic

Chez les individus plus jeunes, le tremblement est moins fréquent et on note souvent des « crampes aux mains et aux pieds ». Damien Mascret tient cependant à rassurer en évoquant que « la majorité du temps, les crampes sont banales ». Cependant, il souligne l’importance d’un diagnostic précoce. En effet, un diagnostic précoce permettrait au médecin d’exclure d’autres causes possibles présentant des symptômes similaires à la maladie de Parkinson, mais qui bénéficient de traitements adaptés. Il permet également de donner des conseils appropriés en cas de confirmation du diagnostic.

Parmi nos sources :

Orphanet, une base de données spécialisée dans les maladies rares, et la Haute Autorité de santé (HAS), une institution indépendante qui contribue à la régulation du système de santé en France, sont deux sources parmi d’autres pour obtenir des informations fiables sur la maladie de Parkinson. Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive.