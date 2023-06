Santé: Consommation d’alcool en baisse parmi les Français, selon une étude

Une analyse portant sur la consommation d’alcool en France révèle une diminution de celle-ci. Cependant, un français sur cinq continue de consommer au-delà des suggestions établies. Ce sujet est discuté par Damien Mascret, lors de l’émission du 12/13, le mardi 13 juin.

Une étude récente publiée en 2021 révèle que les Français consomment moins d’alcool, ce qui représente une excellente nouvelle pour la santé publique. Selon l’enquête réalisée en 2021, cette amélioration est encourageante, car il ne faut pas oublier que l’alcool est responsable de 41 000 décès par an en France, ainsi que d’accidents, de violences, de cirrhoses du foie, de maladies cardiovasculaires, de déclins du cerveau et de cancers du foie, du colon et du rectum, comme l’indique Damien Mascret. Entre 2017 et 2021, on observe une réelle amélioration sur les trois critères de consommation recommandés pour limiter les risques pour sa santé.

Une diminution en demi-teinte

Le premier critère consiste à ne pas consommer plus de deux verres par jour. « Il y a moins de personnes qui dépassent cette limite. On passe de 19,2% à 17,8% », explique le docteur et journaliste. Le deuxième critère est de ne pas dépasser plus de dix verres par semaine. « Ceux qui dépassent cette limite étaient 9,7%, ils sont maintenant 8,1% », poursuit Damien Mascret. Le troisième critère est d’être capable de ne pas boire tous les jours de la semaine. « 7,9% en était incapable en 2017. Ce n’est plus le cas que de 7,1% désormais », note le docteur sur le plateau du 12/13.

Cependant, les chiffres restent relativement élevés. « Les experts recommandent trois choses : revenir à la loi Evin qui interdisait la publicité pour l’alcool, soutenir des mouvements comme Dry January (le mois de janvier sans alcool), et faire davantage de repérage des consommations à risque », conclut Damien Mascret.