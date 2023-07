Salt-themed installations by Laurent-David Garnier take over La Rochelle landmarks

Cet été à La Rochelle, il y a deux endroits où le sel est mis en valeur d’une manière spectaculaire. Si vous êtes passionné d’art, vous pouvez aller à l’exposition « Saulavy » jusqu’au 30 septembre pour découvrir les créations sensorielles et visuelles de Laurent-David Garnier. C’est une expérience unique qui vous plongera dans l’univers du sel à travers les yeux de l’artiste. Vous pourrez admirer ses œuvres et ressentir l’ambiance particulière qu’il a créée. Les couleurs, les textures, les odeurs, tout est là pour vous faire vivre une expérience artistique inoubliable. Mais ce n’est pas tout, car il y a un autre endroit où le sel est à l’honneur à La Rochelle cette année. C’est au marché de La Pallice, où vous pourrez découvrir toute la richesse de cet ingrédient emblématique de la cuisine française. Vous pourrez y trouver des produits artisanaux, des recettes traditionnelles, des dégustations et bien plus encore. C’est un véritable paradis pour les amateurs de sel et de cuisine, et une occasion unique de découvrir la gastronomie locale. En somme, si vous voulez vivre une expérience immersive autour du sel, La Rochelle est la destination idéale pour vous cet été.

La reconversion artistique de Laurent-David Garnier

Laurent-David Garnier, ancien parfumeur dans l’industrie des fragrances, a pris un virage artistique en 2015 après des études à Amsterdam. Travailler ses sens était déjà une habitude pour lui, et cet apprentissage l’a amené à exposer son travail à La Rochelle. Lauréat du programme « Mondes nouveaux » du Ministère de la Culture, l’artiste présente l’exposition « Saulavy », qui investit deux sites historiques de la ville jusqu’au 30 septembre.

L’investissement de lieux historiques

L’exposition a pour objectif d’investir des lieux historiques en y installant des œuvres contemporaines et de provoquer des réactions chez les visiteurs. Les monuments datant du XIIIe siècle peuvent ainsi être visités et investis avec la création contemporaine. L’art contemporain peut susciter des réactions diverses et variées, mais il crée une émotion qui ne laisse jamais indifférent.

Les différentes ambiances de l’exposition

Dans la Tour de la Chaîne, des boules de verre remplies de sel figé côtoient des estrans artificiels, qui recréent ces zones de balancement des marées, dans la chapelle des Dames Blanches. Le sel apparaît en mouvement et se transforme au gré des températures et de l’humidité du lieu. L’artiste Laurent-David Garnier met tous ses talents au service de cette exposition estivale qui convoque tous les sens des visiteurs. C’est aussi une invitation à redécouvrir les lieux historiques avec un nouvel éclairage, à travers l’art contemporain.

L’exposition « Saulavy Laurent-David Garnier » peut être visitée jusqu’au 30 septembre à La Rochelle, à la Tour de la Chaîne et à la Chapelle des Dames Blanches.