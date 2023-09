Saison touristique révolutionnaire à Saint-Malo en 2023 : découvrez les faits marquants !

Le printemps 2023 a été marqué par des week-ends spectaculaires qui ont boosté le tourisme dans la Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel. Les visiteurs ont afflué en masse pour profiter des belles journées ensoleillées et des températures douces qui ont fourni les conditions idéales pour découvrir cette région pittoresque de France. Les plages bondées et les rues animées de cette zone côtière ont témoigné de l’afflux de touristes venus des quatre coins du monde pour explorer ses merveilles naturelles et culturelles. Malheureusement, cette foule n’était pas suffisante pour sauver la saison touristique de la région pendant l’été, qui a été marquée par une météo pluvieuse et peu agréable.

245 649 visiteurs ont été accueillis dans les bureaux d’accueil

Entre le 1er mai et le 15 août 2023, la Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel a accueilli 245 649 visiteurs dans ses bureaux d’accueil, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année dernière. Les visiteurs ont été attirés par les effets post Route du Rhum, mais également par la fin de la crise sanitaire qui a permis aux Français de repartir à l’étranger.

Juillet pas aussi haut qu’espéré

Selon une enquête de conjoncture réalisée par Tourisme Bretagne auprès de 63 professionnels de la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, 59 % d’entre eux sont majoritairement satisfaits de la fréquentation touristique. Cependant, une météo fraîche et pluvieuse a empêché d’atteindre la fréquentation prévue, ce qui a impacté principalement les acteurs du loisir et les restaurateurs. Les mois à venir s’annoncent prometteurs pour plus de la moitié des professionnels.

S’adapter à la météo…

La Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel a reçu 65 223 demandes entre le 1er mai et le 15 août via des canaux comme le tchat et le mail. Les salariés ont dû s’adapter aux conditions météo de l’été. Sur le site Internet www.saint-malo-tourisme.com, les pages « Chic il pleut ! » ont même remporté un beau succès, en proposant de nombreuses alternatives à la plage et à la balade, autour de Saint-Malo, Combourg, Dol et Cancale.

Des pics…

Des pics de fréquentation importants ont été constatés au printemps dans les offices, sur les deux week-ends prolongés du mois de mai. Les hébergeurs étaient satisfaits à 81 %, tandis que les restaurateurs l’étaient nettement moins. Véronique Chauveau-Lefebvre, directrice générale de la Destination, a souligné que ces pics de printemps sont inférieurs à ceux de juillet et août, mais qu’il est important d’être prêt à y faire face.

… et des tensions

Les deux banderoles « Stop au sur-tourisme. Saint-Malo n’est pas Disney malo » et « Saint-Malo n’est pas une résidence secondaire » étaient visibles sur les remparts de la porte Saint-Vincent et sur le pont de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine cet été. Il s’agit d’un signe de tensions difficile à ignorer. Toutefois, le tourisme est la première activité économique du territoire. Les professionnels des offices travaillent pour une meilleure répartition des flux et ciblent davantage les besoins de la clientèle.

« On ne peut pas téléguider les touristes »

La destination travaille pour valoriser le secteur rétrolittoral, comme Dol ou la Bretagne Romantique, les sentiers de randonnée et les circuits de vélo, ainsi que des prestataires partenaires hors des sentiers battus. Toutefois, Véronique Chauveau-Lefebvre rappelle qu’on ne peut pas téléguider les touristes et qu’on ne peut pas forcer les gens à ne pas visiter Intra-Muros. L’enjeu est donc de proposer une destination durable qui prend soin de ses ressources et de son patrimoine.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA