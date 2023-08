Saint-Pourçain, le vignoble qui veut briser les codes avec une IGP Bourbonnais !

Fort de sa réputation en tant qu’Appellation d’Origine Contrôlée pour ses vins, le vignoble de Saint-Pourçain dans l’Allier envisage aujourd’hui d’intégrer l’Indication Géographique Protégée Val de Loire. Cet ajout de prestige n’a toutefois pas suffi à lever les doutes du vignoble, qui continue à chercher des moyens d’améliorer ses productions. C’est ainsi qu’il a récemment sollicité l’obtention d’une IGP Bourbonnais, afin de donner à ses raisins et à ses vins une reconnaissance supplémentaire et de satisfaire aux exigences des consommateurs les plus pointilleux. Ce n’est donc pas la première reconnaissance que le vignoble vise, et cela témoigne de sa volonté de toujours se dépasser et de s’améliorer pour offrir des produits d’exception. Une démarche ambitieuse mais aussi admirable, qui prouve que le patrimoine viticole français est en perpétuelle évolution et qu’il n’a pas fini de faire parler de lui.

Demande d’une IGP Bourbonnais pour le vignoble de Saint-Pourçain

Les vignerons du vignoble de Saint-Pourçain dans l’Allier, qui bénéficient déjà d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), demandent une Indication Géographique Protégée (IGP) Bourbonnais. Cette demande permettrait aux vignerons de rattacher leur production au département sans toucher à l’AOC actuelle, qui a été obtenue après de gros efforts de restructuration et de mise aux normes. La création de cette IGP apporterait une meilleure lisibilité sur le produit et le rapprocherait davantage du territoire.

Des arguments commerciaux et techniques

Outre les avantages commerciaux, l’IGP Bourbonnais offrirait également plus de liberté aux vignerons que l’AOC. Ce changement permettrait d’anticiper les effets du changement climatique et d’incorporer des cépages actuellement cultivés plus au sud. Les vignerons pourraient ainsi travailler sur de nouveaux cépages plus résistants qui échappent aux gelées de printemps et redonnent des dates de vendanges plus classiques. Cela ferait également un laboratoire pour faire évoluer le cahier des charges de l’appellation.

Donner une histoire au vin et rattacher la production au département

En donnant à leur vin une histoire et en le rattachant à leur département, les viticulteurs du vignoble de Saint-Pourçain cherchent à se distinguer des autres vignobles et à se positionner sur le marché avec un gage de qualité et de rattachement à leur territoire. En effet, ils se situent à distance de l’ensemble du bassin Val de Loire et de ses vignobles. L’INAO devrait rendre son avis sur la demande d’IGP Bourbonnais début 2024.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA