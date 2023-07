« Saint-Malo reconstruite grâce aux pierres de cette carrière devenue site de balade » | Le Petit Bleu

A proximité de la ville de Dinan, dans la commune de Mégrit, les vestiges d’une ancienne carrière de granit ont été transformés en un lieu de promenade champêtre pour les visiteurs. Ce petit coin de nature sauvage, dynamisé par l’empreinte laissée par l’activité d’extraction, offre à présent une oasis de paix pour ceux qui cherchent à s’immerger dans un environnement authentique et préservé. De nombreux sentiers de randonnée sinueux serpentent à travers les collines escarpées, offrant des vues imprenables sur la campagne environnante. Les arbres et la flore indigène y sont prolifiques, nourris par les riches substrats de la carrière abandonnée, faisant de cet espace de nature un véritable havre de paix pour la faune locale. Au fil du temps, cette ancienne carrière, auparavant exploitée pour ses ressources naturelles, est devenue un lieu de reconnexion avec la nature, invitant les visiteurs à ralentir et à s’imprégner de la beauté brute et pure de cette nature sauvage.

Adieu aux tailleurs de pierre : la fin d’une époque

En 1983, les derniers tailleurs de pierre quittent le site du Chêne Marqué de Mégrit (Côtes-d’Armor), mettant fin à une époque. Néanmoins, jusqu’en 2015, l’extraction de pierres se poursuit sur les lieux. Mais en 2019, le site devient municipal et la maire Marie-Jeanne Després souhaite le réhabiliter en vue d’accueillir le public. Cette acquisition engage un long travail qui s’étale sur trois ans.

Le site révèle des témoignages poignants de labeur

Des paroles d’anciens carriers sont partagées sur des panneaux qui jalonnent la balade et révèlent le dur labeur des travailleurs lors de l’extraction et de la taille de pierres. Les pierres extraites ici ont été utilisées pour la reconstruction des villes de Brest et Saint-Malo après la guerre. Le site, escarpé et rocailleux, est désormais entretenu par des chèvres des fossés, en éco-pâturage grâce au partenariat de l’entreprise Patur’Rance.

Un lieu emblématique devenu accessible

Le circuit invite désormais à la balade et au rafraîchissement et des outils tels que des disques de scies géantes, des câbles, des morceaux de grues et un wagonnet sont exposés le long du circuit pour rappeler l’activité passée. Le site est désormais un lieu emblématique qui a su être réhabilité pour rendre hommage aux anciens travailleurs tout en étant accessible à tous. Les anciens carriers, malgré les souvenirs parfois douloureux, sont heureux que cet environnement soit à présent exploité et aménagé.