Saint-Malo : Le Quartier de Rocabey en danger ? Décryptage lors d’une promenade citadine.

Le samedi 9 septembre de 9h30 à 12h30, la ville de Saint-Malo s’apprête à organiser une promenade à Rocabey pour rediscuter et remanier l’aménagement de l’espace public dans ce quartier. Cette initiative est prise afin de réévaluer les objectifs relatifs à la création d’un cadre urbain plus agréable et adapté à la vie en collectivité. Cette expérience innovante devrait apporter des solutions constructives pour le bien-être de tous les habitants de cette zone. Les besoins, les attentes et les préoccupations de ces derniers seraient au centre de l’amendement proposé. À la fin de ces travaux, une reconfiguration efficace et satisfaisante des lieux est attendue pour améliorer le quotidien de chacun.

La Ville de Saint-Malo lance une étude pour le quartier de Rocabey

La direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la Ville de Saint-Malo a lancé une étude de programmation urbaine et paysagère pour le quartier de Rocabey. L’objectif est de réorganiser et repenser l’espace public du quartier, en prenant en compte la place centrale, le stationnement, les commerces et l’environnement, afin de trouver un juste équilibre. Cette étude accompagne la création du futur parc Pierre Sémard.

Une balade urbaine pour la concertation

Pour impliquer les habitants dans le projet, la Ville de Saint-Malo organise une première concertation sous la forme d’un « diagnostic en marchant ». Cette marche itinérante, d’environ 2 heures, se déroulera le samedi 9 septembre, de 9h30 à 12h30, avec comme point de départ et d’arrivée la salle de quartier de Rocabey. Elle traversera le quartier avec différents points d’étape permettant aux participants de discuter et de proposer des idées en lien avec les problématiques de l’aménagement urbain du quartier. Cette balade urbaine sera accessible sur inscription préalable à [email protected] et est ouverte à tous.

Des espaces clés à réorganiser

La réflexion de l’étude porte notamment sur trois espaces clés du quartier de Rocabey: la place du marché, les abords de l’église Notre-Dame-des-Grèves et la pelouse de Moka. Le but est de trouver un nouvel aménagement qui tient compte des besoins des habitants, des commerces et de l’environnement, tout en accompagnant la création du futur parc Pierre Sémard.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA