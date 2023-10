« Rugby: L’Angleterre, l’invitée inattendue dans le top 4 du mondial, seule représentante du nord! »

L’équipe britannique du XV de la Rose, qui a frôlé la déroute avant le tournoi, ose se mesurer à l’Afrique du Sud ce samedi. Cela à la suite d’un tirage au sort qui leur a été clément et d’une habile gestion de circonstances problématiques tout au long de leur parcours.

Surprise inattendue pour l’équipe anglaise de rugby

La progression inattendue de l’équipe anglaise de rugby dans les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby a surpris même les joueurs. Après avoir sécurisé leur qualification contre les Fidji (30-24) le 15 octobre à Marseille, plusieurs d’entre eux ont été vus célébrant avec des sodas plutôt que de la bière. Cette présence progressive dans le dernier carré de la Coupe du monde, où ils affronteront l’Afrique du Sud ce samedi à 21 heures, était-elle si improbable que l’Angleterre l’avait oubliée ?

Classée huitième par la World Rugby avant le début du tournoi, l’équipe est maintenant le dernier survivant de l’hémisphère nord. Certains pourraient argumenter que leur performance est en partie due au tirage au sort précoce qui les a placés dans la partie plus facile du tableau mais leur progression ne peut être minimisée. Cette performance rafraîchissante se démarque par rapport aux performances familières des géants européens, tels que la France et l’Irlande, qui ont été éliminées dès les quarts de finale.

Un parcours tumultueux pour l’équipe anglaise

Avant leur montée surprenante en demi-finale, l’équipe anglaise avait subi des revers majeurs qui ont alimenté le scepticisme des supporters et des experts du rugby. Ces défis comprennent une lourde défaite contre la France à Twickenham (53-10) lors du tournoi des Six Nations ainsi qu’un revers historique contre les Fidji (22-30) lors des matchs de préparation.

Cependant, en dépit des doutes et de l’opposition, l’équipe a montré une incroyable capacité à renverser les situations difficiles. Au fur et à mesure du tournoi, ils ont réussi à dominer les Argentins (27-10), à épuiser l’équipe japonaise (34-12) et à balayer le Chili (71-0). Le proverbe « la chance favorise les courageux » semble parfaitement s’appliquer à l’équipe anglaise de rugby.

L’Angleterre face à un défi majeur

Alors que l’équipe est sur le point d’affronter un défi majeur face à l’Afrique du Sud lors de la demi-finale, l’expérience acquise lors du Grand Chelem 2016 sera inestimable. Certains des membres les plus anciens de l’équipe, tels que Dan Cole, Courtney Lawes, Owen Farrell et Jonny May, joueront un rôle crucial dans la stratégie de l’équipe.

Néanmoins, il règne une certaine préoccupation parmi les fans et les critiques du rugby concernant le style de jeu restrictif de l’Angleterre qui mise surtout sur les joueurs de pointe tels que Manu Tuilagi et Joe Marchant. Malgré ces inquiétudes, l’équipe a fait preuve d’une incroyable force mentale tout au long du tournoi et est déterminée à se battre pour une place en finale.

