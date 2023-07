Ruée vers l’or : Le Gard accueille des chercheurs passionnés pendant les vacances or Gard chercherudebutant

Le Gard, département du Sud de la France, connaît actuellement un engouement pour la recherche d’or. En effet, la rivière du Gardon « d’Anduze » est réputée pour être l’une des plus aurifères du pays, attirant ainsi de nombreux amateurs d’orpaillage. Passionnés par cette activité qui allie à la fois découverte de la nature et quête de trésors, ces chercheurs d’or en herbe viennent s’initier aux techniques de l’orpaillage, équipés de leurs tamis et de leur patience. Entre les rives rocheuses et les eaux cristallines du Gardon « d’Anduze », ils scrutent chaque parcelle de terre dans l’espoir de trouver quelques pépites dorées. Le bruit de l’eau qui coule, le chant des oiseaux et le cliquetis de l’or qui tombe dans leur tamis, voici le quotidien de ces aventuriers modernes à la recherche de richesses insoupçonnées.

La chasse à l’or dans le Gardon, une activité tendance

Le Gardon « d’Anduze » est une des rivières les plus aurifères de France, et attire de nombreux amateurs d’orpaillage. Les chercheurs d’or débutants et confirmés ont afflué dans la commune de Cardet pour s’adonner à leur passion, souvent encouragée par les professionnels locaux. Munis de tamis, de pelles et de seaux, ces passionnés sont prêts à s’en donner à cœur joie pour extraire les fameuses paillettes d’or.

L’orpaillage dans le Gardon, un milieu convivial et ludique

L’orpaillle est resté une activité de loisirs en France, mais cela n’enlève en rien la passion qui l’accompagne. Le camping proche du Gardon est devenu une véritable attraction touristique depuis que la famille Lacombe a décidé d’en faire son activité phare en 1986. Les campeurs peuvent profiter d’un cadre de détente et de magnifiques paysages naturels tout en s’initiant à l’orpaillage.

Le nombre croissant de passionnés de l’orpaillage chaque année prouve que l’activité reste tendance. Selon les propriétaires du camping, plus de 50 kilos d’or ont été extraits de la rive de la rivière depuis 1986. Les clients affluent en permanence, ravis de pouvoir pratiquer leur passion et d’être en contact avec la nature.

L’orpaillage, une activité réglementée

Cependant, il ne faut pas oublier que l’orpaillage est une activité réglementée par la loi. L’activité est assimilée à une activité de prospection minière et est donc réglementée par le code minier et le code de l’Environnement. Il est interdit de rechercher de l’or dans les zones de frai ou de reproduction pour les poissons. Pour toute recherche en loisirs, il est obligatoire d’envoyer une déclaration à la préfecture ou à la Direction départementale du territoire du département concerné.

En conclusion, l’orpaillage dans le Gardon est une activité qui allie passion et découverte de la nature. Bien que réglementée, cette activité reste très appréciée des amateurs de toutes classes sociales. Les professionnels locaux encadrent bien les passionnés, leur permettant de s’adonner à leur passion en toute sécurité.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr