Roland-Garros 2023 : Darwin Blanch, prodige précoce et coéquipier d’Alcaraz – 3 infos clés

Le jeune homme de 15 ans, originaire des États-Unis, a réussi à atteindre les demi-finales du tournoi juniors à Paris ce jeudi, en prenant le dessus sur son compatriote, Cooper Williams.

Il a seulement 15 ans et il impressionne déjà sur le circuit junior du Grand Chelem parisien. L’Américain Darwin Blanch a remporté le jeudi 8 juin, face à son compatriote Cooper Williams, qui a deux ans de plus que lui, lors des quarts de finale de Roland-Garros en simple garçons. Entraîné avec le numéro un mondial Carlos Alcaraz, l’espoir du tennis américain a éliminé sa troisième tête de série en quatre matchs à Paris.

Né en 2007 et d’origine espagnole, le jeune Américain a été initié au tennis par son père, qui a manifestement eu le flair. « Je ne sais pas pourquoi mon père a choisi le tennis, mais j’ai deux frères et une sœur et nous avons tous fini par jouer au tennis », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Mes frères ont également joué à Roland-Garros juniors, donc j’ai toujours voulu être ici. » Suivant les traces de sa famille de tennismen, Darwin Blanch a déjà fait un beau parcours sur la terre battue parisienne.

Cauchemar des jeunes têtes de série à Roland-Garros

Dès le premier tour des Internationaux de France, Darwin Blanch s’est illustré sous le soleil de la capitale française en dominant le numéro un mondial chez les juniors, Rodrigo Pacheco Mendez, en deux sets (6-2 7-5). Alors qu’il affronte généralement des adolescents de 17 ans ou plus, l’Américain de 15 ans aurait pu fléchir sous une pression inattendue. Il n’en a rien été, bien au contraire.

Après avoir éliminé le Français Antoine Ghibaudo au deuxième tour, Darwin Blanch s’est attaqué à deux autres têtes d’affiche. Et comme face au numéro un mondial, la vitesse et la profondeur du revers à une main de l’Américain ont fait chuter le Bulgare Adriano Dzhenev, tête de série numéro 14, et donc son compatriote Cooper Williams, tête de série numéro 3. En demi-finales de Roland-Garros, le tombeur des grandes têtes du tableau affrontera le Croate Dino Prizmic, numéro 3 mondial.

Deuxième plus jeune joueur à entrer dans le classement ATP

Âgé de 14 ans et quatre mois en février 2022, Darwin Blanch a fait sensation en remportant son premier point ATP. Qualifié pour le deuxième tour du tournoi ITF de Villena, en Espagne, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à entrer dans le classement ATP, surpassant ainsi deux de ses aînés connus pour leur précocité : Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz. L’Américain disputait alors son tout premier tournoi professionnel.

Le record est toujours détenu par Nicolas Alvarez Varona, aujourd’hui âgé de 22 ans, qui avait établi ce record en 2015 en gagnant ses premiers points à 14 ans et trois mois. Cependant, l’Espagnol, classé 288e à l’ATP, est encore loin d’avoir répondu aux attentes. Darwin Blanch, lui, peut compter sur un entourage de prestige pour le guider vers le succès.

Coéquipier de Carlos Alcaraz à l’académie Ferrero

Si le prodige américain de 15 ans a pris de l’avance, c’est aussi parce qu’il côtoie une autre pépite, Carlos Alcaraz, plus jeune joueur à terminer une saison en tant n°1 mondial à 19 ans. Darwin Blanch s’entraîne avec l’Espagnol à l’académie Ferrero, sous la houlette d’un autre espagnol, Juan Carlos Ferrero, qui avait remporté Roland-Garros en 2003 et occupé la place de n°1 mondial. Si Carlos Alcaraz continue à poursuivre son rêve d’imiter son entraîneur, Darwin Blanch apprend encore de son aîné.

« Je vois parfois Carlos Alcaraz et nous nous entraînons ensemble », a-t-il expliqué devant la presse après sa victoire lors de son premier tour à Paris. « Cela aide évidemment à s’habituer à sa façon de frapper la balle. Cela m’aide à m’améliorer. » Lors d’un entraînement intensif entre les deux hommes, qui avait d’ailleurs poussé l’Espagnol à se retirer de l’Open d’Australie, l’Américain avait surpris par la qualité et la haute intensité de son jeu, offrant une véritable adversité au numéro un mondial. Rien que ça.