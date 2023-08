Révolution écologique et tonte naturelle : Bye bye tondeuse, bonjour mouton

4 critères pour choisir son mouton en écopâturage

#1 Longévité : une question de race

Les moutons rustiques ont tendance à vivre plus longtemps que les races plus fragiles. Les races rustiques peuvent vivre jusqu’à une quinzaine d’années, voire plus, tandis que les races plus fragiles peuvent montrer des signes de fatigue ou de vieillissement à partir de 6 ans.

#2 Le moment idéal pour adopter un mouton

Il n’y a pas de « meilleur moment » pour adopter un mouton, mais il est recommandé d’opter pour un agneau après le sevrage. À ce stade, l’agneau est encore jeune, curieux et s’apprivoise plus facilement. Il s’habitue également plus rapidement aux autres animaux de la famille.

#3 Mouton mâle ou femelle ?

Le sexe de l’animal est un autre élément à prendre en compte. Les moutons mâles marquent leur territoire, ce qui peut entraîner des odeurs. Les femelles, quant à elles, peuvent être sujettes à des grossesses nerveuses. Cependant, il existe une troisième option : le mâle castré, qui ne présente pas les mêmes problèmes que le mâle ou la femelle.

#4 Faut-il louer ou acheter son mouton ?

Si vous débutez dans l’écopâturage, la location de mouton est la solution la plus simple et la plus économique. Les prix de location varient, mais en moyenne comptez environ 0,26€ par mètre carré par an pour un jardin de 1000 mètres carrés. Cependant, il est également possible d’acheter ses propres moutons, ce qui demande un investissement initial plus élevé et un entretien régulier.

Les indispensables pour accueillir un mouton au jardin

L’espace nécessaire

Prévoyez un espace de 200 à 300 mètres carrés par mouton. Si vous adoptez plusieurs moutons, ajoutez environ 100 mètres carrés supplémentaires par mouton. Les moutons n’ont pas besoin de compléments alimentaires s’ils disposent de suffisamment d’espace pour brouter. Il est recommandé de ne pas laisser un mouton seul, car il est grégaire et peut s’ennuyer.

Abri et clôture

Il est essentiel de prévoir un abri pour protéger le mouton de la pluie et du vent. Une clôture d’environ un mètre de haut est suffisante pour protéger votre jardin. Toutefois, assurez-vous de respecter la réglementation en vigueur concernant les clôtures.

Des points d’eau à volonté

L’eau est vitale pour les moutons. Ils doivent avoir accès à de l’eau en quantité suffisante, surtout par temps chaud où ils peuvent consommer jusqu’à 10 litres par jour. Prévoyez également une mangeoire amovible pour distribuer la nourriture à différents endroits du jardin.

Pour aller plus loin…

Avoir un mouton à la maison pour tondre sa pelouse demande de la réflexion et de la préparation. Il est nécessaire de choisir la bonne race, de prévoir un espace adéquat et de répondre aux besoins du mouton. Cependant, cela peut être une expérience pratique, originale et écologique. Vous pourrez profiter d’une pelouse impeccable tout en créant un lien avec un nouvel ami à quatre pattes. N’hésitez pas à laisser une partie de votre jardin redevenir sauvage pour favoriser la biodiversité. Vous pouvez également combiner les pratiques écologiques en installant des panneaux solaires pour créer de l’ombre pour vos moutons tout en produisant votre propre énergie. Alors, prêt à troquer votre tondeuse contre un mouton ?