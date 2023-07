Revivez la magie du Moyen Âge à Cordes-sur-Ciel : fêtes médiévales du Grand Fauconnier

« Il est temps de rassembler tous les quémandeurs d’aventure », annonce-t-on dans les rues de la ville. Les Fêtes Médiévales du Grand Fauconniers entameront leur première journée d’événements ce jeudi 13 juillet, avec un somptueux défilé aux flambeaux à travers les ruelles pittoresques de la magnifique bastide de Cordes-sur-Ciel. Cette espérance de trois jours sera ornée de contes fabuleux, empreints d’une magie envoûtante, de musiques envoûtantes aux mélodies accrocheuses, de jongleurs hors pair, ainsi que de la présence des impétueux chevaliers avec leurs destriers. Ce sera un véritable feu d’artifice sonore et visuel pour les amateurs du passé lointain et les amoureux de l’histoire. Les couleurs vibrantes, les odeurs épicées, les textes sagement soufflés par la foule enchanteront les visiteurs de tous âges, attirés par cet endroit fantastique et authentique à la fois.

Fêtes Médiévales du Grand Fauconniers 2023 à Cordes-sur-Ciel

Une fête hors du temps en costumes médiévaux

Les 13 et 14 juillet, la cité de Cordes-sur-Ciel accueillera les Fêtes du Grand Fauconnier 2023. Organisée par le comité du Grand Fauconnier, cette fête médiévale est l’événement majeur de la ville. Le programme commence par un concert de musique médiévale à l’église Saint-Michel suivi du défilé aux flambeaux dans les rues du village. Le public pourra voir des conteurs, des musiciens, et des chevaliers en costumes qui recréeront l’ambiance de fête du village tel qu’il existait autrefois. Un spectacle de feu clôturera la première journée. Le deuxième jour, la troupe locale « Comme des gosses » offrira des spectacles de saltimbanque pour animer les festivités.

« On cherche à faire la fête. Ce n’est pas une reconstitution historique, nous souhaitons avec la cinquantaine de bénévoles mobilisés, recréer l’ambiance de fête du village qui existait avant », explique Véronique Lacour, la présidente du Comité du Grand Fauconnier. L’événement promet donc de ravir tous les visiteurs.

Cordes-sur-Ciel à l’heure médiévale

Les fêtes du Grand Fauconnier ont connu un parcours remarquable depuis leur création. À leurs débuts, il y a plus de cinquante ans, c’était une fête familiale où la couturière du village réalisait les costumes des habitants. Tous les habitants venaient écouter les orchestres sous la halle. Aujourd’hui, ce festival attire des visiteurs du monde entier qui viennent avec leur propre costume. Tout un village vit au rythme médiéval, avec des musiciens, des jongleurs, des artisans, des échoppes et des marchands. « Le festival a pris une autre ampleur, c’est le monde qui vient à nous et c’est très bien aussi », se réjouit Francette Galet, qui tient un magasin d’antiquité dans la rue centrale.

Un programme riche et accessible

Pour accueillir un grand nombre de visiteurs, le comité a décidé de rendre l’entrée gratuite le premier jour, et d’abaisser le tarif à 7 euros pour le deuxième jour. Accueillant des personnes de tous les âges et de toutes les nationalités, le festival offre un programme riche et accessible qui représente une occasion unique de découvrir le Moyen Âge sous un jour différent. Les organisateurs ont voulu rendre l’événement plus accessible pour que tout le monde puisse profiter pleinement de cette ambiance festive et conviviale.

En somme, les Fêtes Médiévales du Grand Fauconniers à Cordes-sur-Ciel est un événement incontournable pour s’immerger pendant deux jours dans une ambiance médiévale. C’est une expérience grandiose pour tous les amoureux des fêtes de village et du Moyen Âge !

