Revirement en Ligue 1 : Le PSG triomphe à nouveau à Rennes !

Après sa victoire dominicale en Bretagne sur un score de 3 à 1, le tenant du titre national se hisse sur les marches du podium, n’accusant plus que deux points de retard sur le leader actuel, Monaco.

Rétablissement du PSG après une défaite

À la suite de leur défaite écrasante face à Newcastle lors de la Ligue des champions (1-4), le Paris Saint-Germain (PSG) s’est remis en selle contre Rennes, remportant leur match avec un score de 3 à 1 lors de la 8ème journée de la Ligue 1, le dimanche 8 octobre. Grâce à cette victoire, le PSG grimpe au podium, prenant la troisième place de la Ligue 1 et remportant ainsi une des meilleures performances du week-end.

Modification stratégique du technicien

La victoire du PSG a été rendue possible en partie par une modification stratégique de l’entraineur Luis Enrique, qui a renoncé à sa vision d’un jeu offensif à quatre attaquants, adoptant un système plus classique composé de trois offensifs et trois milieux. Bien que le PSG ait été dominé au début du match, son plus grand nombre de milieux lui a permis d’offrir davantage de stabilité, établissant sa victoire lors de la première monitié du match avec une attaque en cinq minutes de Vitinha et Achraf Hakimi.

Performance du PSG malgré des performances mitigées

Malgré une performance globalement améliorée, le PSG n’a pas retrouvé sa dimension habituelle de rouleau-compresseur, malgré une possession de balle plus solide par rapport à ses deux dernières sorties. Néanmoins, l’entrée en jeu de Randal Kolo Muani a scellé le score du PSG. Il est également à noter que bien que Kylian Mbappe ait montré plus de vivacité physique, il n’a pas réussi à retrouver toutes ses sensations, commettant l’un des plus gros ratés de ce début de saison. Cela, cependant, n’a pas suffi pour assombrir la performance du PSG face à une équipe qui était jusqu’alors invaincue en championnat.

