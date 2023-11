Révélations : Arthur Fils, numéro 1 au Masters Next Gen – Présage d’un futur brillant?

Précédant l’anticipation aux couleurs de la France, la majorité des participants à ce tournoi, réunissant les huit jeunes joueurs les plus prometteurs âgés de moins de 22 ans et occupant les meilleures positions de l’année au classement ATP, ont fait valider leur talent à l’échelle supérieure.

Jeunes français en vedette au Masters Next Gen

L’excitation monte alors qu’Arthur Fils, français âgé de 19 ans et classé 36ème au niveau mondial, se prépare à être le point central du Masters Next Gen, qui débutera le 28 novembre. Cette année, l’événement se déroulera en Arabie Saoudite et rassemblera les huit meilleurs joueurs de 21 ans et moins, comme c’est le cas chaque année depuis sa création en 2017. Fils est le joueur le mieux classé participant à ce tournoi cette année.

Un autre espoir français, Luca van Assche, classé 66ème mondial, sera également présent. Les deux joueurs bénéficieront de l’absence de joueurs comme Carlos Alcaraz (2e) et Holger Rune (8e), qui ont participé au Masters, ainsi que des retraits de Ben Shelton (17e) et Lorenzo Musetti (27e). Les participants seront également confrontés à Dominic Stricker (92e), Flavio Cobolli (98e), Alex Michelsen (99e), Hamad Medjedovic (111e), Luca Nardi (128e) et Abdullah Shelbayh (188e et invité par l’organisation).

Signification du Masters Next Gen

Le Masters Next Gen est bien plus qu’un simple tournoi; il est un indicateur prometteur de futurs succès. En fait, les cinq précédentes têtes de série numéro 1 de ce tournoi (Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alex De Minaur, Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti) sont tous dans le top 30 mondial actuel. De plus, trois des cinq vainqueurs passés sont aujourd’hui classés parmi le top 10 mondial.

Cependant, une victoire au Masters Next Gen ne garantit pas nécessairement une carrière fructueuse. Par exemple, le Sud-coréen Hyeon Chung, qui a remporté le titre en 2017, a connu de multiples blessures qui ont interrompu sa carrière. Par ailleurs, le vainqueur de la dernière édition, Brandon Nakashima, n’a pas encore eu le temps de faire ses preuves.

Réussite des anciens participants du Masters Next Gen

En dépit de quelques exceptions, la majorité des participants au Masters Next Gen ont connu un certain degré de réussite. Par exemple, quatre joueurs de la première édition ont réussi à atteindre le top 10 mondial, et deux autres ont atteint le top 20. De plus, depuis 2017, trois titres en Grand Chelem ont été remportés par des joueurs du Masters Next Gen.

Quoi qu’il en soit, le tennis est un sport imprévisible et rien ne peut être garanti. Arthur Fils est le mieux classé cette année, mais il est aussi le moins bien classé de l’histoire du Masters Next Gen. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il aura toujours la possibilité de revenir, étant donné qu’il n’a que 19 ans et qu’il a, techniquement, la possibilité de participer à nouveau en 2024 et 2025.

