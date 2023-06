Retraites: « déficit durable » malgré réforme, d’après un rapport

La législation votée en avril avait pour but de rétablir l’équilibre du système d’ici la fin des années 2010. Toutefois, le Conseil d’orientation des retraites estime que cet objectif est trop audacieux et présente son rapport annuel ce jeudi.

Cible manquée. La réforme des retraites adoptée en avril dernier ne permettra pas d’atteindre l’équilibre financier en 2030, comme promis initialement, estime le Conseil d’orientation des retraites (COR). Selon un rapport présenté officiellement jeudi 22 juin, le COR prévoit au contraire un retour « durable » des déficits à partir de l’année prochaine.

Après une période post-Covid marquée par des excédents exceptionnels (4,4 milliards d’euros en 2020, encore 3,6 milliards prévus pour cette année), la chute devrait osciller entre 0,2 et 0,3 point de PIB (produit intérieur brut) jusqu’en 2030, soit entre 5 et 8 milliards par an.

La situation aurait été pire sans la réforme

Au-delà de 2030, les comptes resteraient déficitaires dans trois des quatre scénarios examinés et ne repasseraient au vert qu' »après 2045″ dans le meilleur des cas. Toutefois, sans la réforme, la situation serait encore plus dégradée, car celle-ci va réduire le nombre de retraités et ainsi freiner les dépenses.

Cependant, les recettes vont également ralentir, principalement en raison des restrictions d’effectifs et de salaires dans la fonction publique. La dernière hausse du point d’indice (1,5% en juillet) n’a cependant pas été prise en compte, ce qui explique pourquoi les déficits à venir proviendraient surtout du régime des agents territoriaux et hospitaliers, qui connaîtrait « des besoins de financement sur toute la période et dans tous les scénarios ».