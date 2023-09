Retour fracassant des Transversales à Lognes !

La 8e édition du fameux festival Les Transversales débarque bientôt à Lognes et promet une programmation alléchante du 13 au 16 septembre. En effet, les festivaliers auront la chance d’assister à pas moins de 11 spectacles de plein air, mêlant subtilement cirque, danse et musique. L’ambiance festive sera à son comble grâce à cette variété de disciplines artistiques qui sauront ravir tous les goûts et toutes les sensibilités. Rien de tel qu’un tel événement pour passer un moment inoubliable et s’enrichir d’émotions fortes et intenses. Les artistes les plus talentueux en matière de performance scénique ont été sélectionnés spécialement pour l’occasion, afin de garantir un spectacle haut en couleurs et en sensations. Venez donc vous immerger dans cet univers enchanté pour découvrir des talents exceptionnels et partager des moments de convivialité avec tous les participants !

Le festival Les Transversales revient à Lognes pour sa 8ème édition

Le festival des arts de rue Les Transversales, qui se déroule en extérieur et est entièrement gratuit, aura lieu cette année du 13 au 16 septembre à Lognes. La programmation variée du festival propose des spectacles de théâtre de rue, de jonglerie burlesque, d’arts du cirque, de magie, de musique et de danse. Elle est accessible à tous et comprend notamment onze spectacles en plein air, ainsi qu’une déambulation organisée par l’agence artistique K’dance Animation et un concert parodique des Frères Jacques.

Un festival accessible à tous les publics

Le festival Les Transversales, organisé par la ville de Lognes avec le soutien de la région Île-de-France, se veut ouvert à tous les publics, des enfants aux adultes. À l’origine, ce festival a été imaginé pour être une alternative à la salle culturelle qui avait du mal à se remplir. Les organisateurs ont donc opté pour proposer des spectacles en extérieur, afin de briser les barrières qui empêchent parfois d’aller voir un spectacle en salle. Cette année, la compagnie Les Quat’fers en l’air présentera son spectacle « Gravir », une représentation associant une touche écologique.

Des festivités clôturées en beauté par un feu d’artifice

En plus des spectacles, le festival accueillera une déambulation autour de l’Étang des Ibis par l’agence artistique K’dance Animation ainsi qu’un concert parodique des Frères Jacques, « Ze Bestoufle en scène », qui se déroulera également autour de l’Étang des Ibis. Pour clôturer les festivités, un feu d’artifice sera tiré le samedi 16 septembre à 21h45 à l’Étang des Ibis.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA