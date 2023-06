Reprogrammation aux vieilles charrues 2023, deux concerts annulés et remplacés en urgence

Le festival des Vieilles Charrues modifie un peu son programme pour les concerts de juillet 2023 à Carhaix (Finistère). Les venues de The Weave et Leyla McCalla sont annulées. Maxwell Farrington & Le SuperHomard et Maya Kamaty, déjà présente au festival, seront sur scène à leur place.

Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix (Finistère) annonce un nouveau changement au sein de sa programmation 2023. « Nous avons appris, non sans déception, que les concerts de The Weave et Leyla McCalla sont annulés pour des raisons logistiques indépendantes de notre volonté », indique l’organisation.

Pour combler les festivaliers, l’équipe annonce la venue du tandem Maxwell Farrington & Le SuperHomard, de « la pop lumineuse », et de la Réunionnaise Maya Kamaty, qui est déjà monté sur la scène du festival en 2021.

Les groupes annulés aux Vieilles Charrues 2023

Leyla McCalla

Leyla McCalla est une musicienne et chanteuse américaine qui est surtout connue pour son mélange de folk, de blues, et de musique haïtienne. Elle est également reconnue pour son habileté à jouer du violoncelle, de la guitare et du banjo.

Née à New York de parents haïtiens, Leyla McCalla a développé un intérêt pour la musique haïtienne et le folklore en lien avec ses racines culturelles. Elle a étudié le violoncelle à l’université et a par la suite été membre du Carolina Chocolate Drops, un groupe de musique folklorique old-time américain.

Leyla a entamé une carrière solo, et un de ses premiers albums, « Vari-Colored Songs: A Tribute to Langston Hughes », a été acclamé par la critique. Cet album est un mélange de compositions originales de McCalla et de mises en musique de poèmes de Langston Hughes, un écrivain et poète américain influent du XXe siècle qui a joué un rôle important dans le mouvement de la Renaissance de Harlem.

Elle a continué à créer de la musique qui explore des thèmes comme l’identité, la justice sociale, et les racines culturelles, et a collaboré avec d’autres musiciens dans divers genres. Son travail est souvent salué pour son mélange unique de styles musicaux et pour la profondeur de ses paroles.

The Weave

« The Weave« . Ce projet captivant est le fruit de la collaboration entre Graham Coxon, guitariste renommé et membre du groupe emblématique Blur, et Rose Elinor Dougall, une chanteuse et auteure-compositrice talentueuse qui a, entre autres, marqué les années 2000 avec The Pipettes.

Leur album éponyme, « The Weave », est un chef-d’œuvre éclectique qui évoque une nostalgie subtile, teintée d’expérimentations sonores. C’est une aventure auditive qui vous transporte à travers des paysages sonores qui rappellent le travail des Pink Floyd, tout en offrant quelque chose de frais et d’unique.

La voix envoûtante de Rose Elinor Dougall, qui canalise les nuances d’une crooneuse, se marie avec brio à celle de Graham Coxon. Ensemble, ils créent une harmonie aérienne qui semble flotter au-dessus des instrumentations.

L’un des aspects les plus remarquables de cet album est l’utilisation audacieuse des cuivres, en particulier du saxophone, qui ajoute une profondeur et une texture à l’ensemble. Les guitares et les claviers sont habilement mélangés, créant une couche sonore dense qui enlace les auditeurs.

Ce qui est particulièrement frappant, c’est la manière dont « The Weave » embrasse l’expérimentation sans jamais perdre de vue la mélodie. Les morceaux sont à la fois inventifs et accessibles, avec un équilibre qui témoigne de la maturité artistique de Coxon et Dougall.

Les nouvelles programmations des Vieilles Charrues 2023

Maxwell Farrington & Le SuperHomard

est une collaboration musicale entre Maxwell Farrington, un chanteur à la voix de baryton, et Le SuperHomard, un groupe de pop français mené par Christophe Vaillant. Le SuperHomard est connu pour son style de pop élégant et rétro, tandis que Maxwell Farrington apporte une voix profonde et mélodieuse qui se marie bien avec l’ambiance pop du groupe.

Ensemble, Maxwell Farrington & Le SuperHomard créent une musique qui fusionne des éléments de pop sophistiquée avec des touches de soul et d’orchestrations luxuriantes. Leurs chansons peuvent avoir un sentiment nostalgique, rappelant parfois les sons de la pop des années 60 et 70, tout en restant fraîches et contemporaines.

Ils ont sorti un album intitulé « Once » en 2021. Cet album a reçu des éloges pour son approche novatrice de la pop, combinant la voix captivante de Farrington avec des arrangements musicaux mélodieux et des mélodies accrocheuses de Le SuperHomard.

Si vous êtes amateur de pop sophistiquée avec une touche de nostalgie et des orchestrations raffinées, Maxwell Farrington & Le SuperHomard pourrait être un groupe qui saura captiver votre intérêt.

Maya Kamaty

Maya Kamaty est une chanteuse et musicienne originaire de l’île de La Réunion, un département français situé dans l’océan Indien. Elle est particulièrement reconnue pour son mélange de maloya, un genre de musique traditionnelle de La Réunion, avec des éléments de pop, de world music et d’autres influences modernes.

Née dans une famille de musiciens, Maya Kamaty a été immergée dans la musique dès son plus jeune âge. Son père, Gilbert Pounia, est le fondateur de Ziskakan, un groupe de musique bien connu à La Réunion, qui a joué un rôle important dans la popularisation de la musique maloya.

Maya Kamaty a incorporé la tradition musicale de La Réunion dans son propre style unique, en utilisant des instruments traditionnels tels que le kayamb et le roulèr, tout en ajoutant des guitares, des percussions et d’autres instruments modernes. Ses textes sont souvent en créole réunionnais et explorent des thèmes tels que l’identité, l’amour, et la connexion avec ses racines culturelles.

Son premier album, « Santié Papang », est sorti en 2014 et a été suivi de « Pandiyé » en 2019. Ces albums ont contribué à établir sa réputation en tant que l’une des voix les plus distinctives de La Réunion et lui ont valu une reconnaissance internationale.

Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, Maya Kamaty continue d’apporter la musique de La Réunion à un public plus large, tout en honorant et en innovant les traditions musicales de son île natale.