Rentrée 2023 : suffisamment d’enseignants pour les élèves en classe ?

La reprise des cours en 2023 pourrait s’avérer compliquée dans diverses académies françaises, étant donné que les scores du concours de professeurs des écoles ont été récemment dévoilés. Une fois de plus, le nombre de candidats admis est inférieur à la quantité de postes disponibles.

Les élèves auront-ils réellement un enseignant dans leur classe à la rentrée 2023, comme l’a promis le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, depuis sa prise de fonction il y a un an? Les résultats du concours des professeurs viennent d’être annoncés, et cette année, il y a moins de candidats admis que de postes disponibles.

D’après les calculs réalisés par franceinfo, 1 533 professeurs manquent au niveau national. Les académies de Versailles, Créteil et la Guyane sont les plus touchées par cette pénurie d’enseignants. La situation s’est deteriorée par rapport à l’année dernière dans les départements d’outre-mer. Dans les deux autres en métropole, il manque 732 enseignants dans l’académie de Créteil, qui couvre la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Il manque également 641 professeurs dans l’académie de Versailles.

Cependant, la situation s’améliore légèrement par rapport à l’année précédente. « On note une progression puisque l’année dernière on était à 77,8% de réussite au concours sur la totalité des académies, là on est à 84,2% des postes pourvus », déclare Guislaine David, co-secrétaire générale du SNUipp-FSU, le principal syndicat dans les écoles primaires. « On progresse, mais on est encore loin de ce qu’on avait il y a encore quelques années où l’on parvenait à pourvoir tous les postes », ajoute-t-elle.

> »Il va falloir encore faire des efforts et travailler sur les conditions de travail des collègues dans ces académies-là pour pouvoir revenir à des données qui étaient celles des années avant le covid. »

>Guislaine David, co-secrétaire général du SNUipp-FSU, à franceinfo

Dans les académies où les enseignants sont en pénurie, des concours supplémentaires sont organisés. Les résultats seront connus à la fin du mois de juin, mais ils ne permettront pas de combler entièrement cette pénurie. La solution pour ces régions est de recruter des enseignants contractuels. Les académies de Versailles et Créteil ont d’ores et déjà anticipé cette démarche et ont lancé des campagnes de recrutement depuis le printemps.

## Les candidats sur les listes complémentaires pourront être rappelés

Dans le reste de la France, le problème n’est pas aussi grave, mais le nombre de postes ouverts est parfois insuffisant pour garantir un enseignant dans chaque classe. Le ministère de l’Éducation nationale a décidé le mardi 20 juillet de permettre aux rectorats de rappeler une grande partie des candidats qui figuraient sur les listes complémentaires.

Cette solution permet d’éviter de recruter trop de contractuels, qui n’ont eu aucune formation. L’ouverture des listes complémentaires intervient plus tôt que lors des années précédentes. En 2022, par exemple, cela s’était fait en août. Grâce à cette mesure, les établissements pourront s’organiser en amont, et non pas quelques jours avant la rentrée.