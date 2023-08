Renouveau cinéma Bègles : Nouveau nom, nouvelles séances

Le cinéma de Bègles, situé à proximité de la ville de Bordeaux, va rouvrir ses portes après avoir été fermé durant deux mois au cours de la période estivale. Cette reprise de l’activité marque la naissance d’un nouveau nom : La Lanterne, qui remplace l’ancienne appellation du cinéma. Plusieurs améliorations ont été apportées à l’espace de projection pour garantir une expérience de visionnage à la hauteur des attentes du public. Avec La Lanterne, les habitants de Bègles et des alentours auront accès à une programmation variée et attractives pour toutes les sensibilités. La direction du cinéma et son équipe ont travaillé dur pour donner au lieu un nouvel esprit et un renouveau, invitant chacun à se plonger dans l’univers magique du cinéma.

Un cinéma associatif à Bègles

Après une fermeture estivale de deux mois, le cinéma de Bègles, désormais géré par l’association Vive le cinéma à Bègles et renommé La Lanterne, rouvrira officiellement le 1er septembre. Les horaires d’ouverture sont du mardi au dimanche, avec des premières séances dès 14h. Les tarifs restent accessibles, avec un tarif plein à 7,50€ et différents tarifs réduits.

Une programmation variée

La programmation s’oriente vers l’art et l’essai et comprend des rencontres et animations. Des rendez-vous tels que des débats sur le droit international humanitaire avec la Croix-Rouge ou une avant-première surprise sont au programme. On pourra également compter sur une dizaine de films à l’affiche chaque semaine, dont certains en sortie nationale. Les plus jeunes bénéficient également d’une programmation dédiée les weekends et mercredis.

Une offre de restauration locale et bio

Une petite restauration destinée à être consommée avant, pendant ou après le film sera mise en place à La Lanterne. Thé et café y seront également proposés et on pourra s’installer dans le hall pour prolonger la séance. Des produits locaux, majoritairement issus de l’agriculture biologique, composeront l’offre, avec à moyen terme une proposition de bière et de vin sur place.

