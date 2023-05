Rennes: « L’élixir d’amour » de Donizetti fascine le public, bientôt projeté dans 50 communes

Dans une production dirigée par David Lescot, l’opéra « L’élixir d’amour » se joue actuellement à Rennes et sera ensuite présenté à Angers et Nantes. Par la suite, le 15 juin prochain, il sera diffusé sur grand écran dans une cinquantaine de villes situées en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

L’opéra L’élixir d’amour (1832), l’un des plus célèbres succès du compositeur italien Gaetano Donizetti (1797-1848), est revisité à l’Opéra de Rennes par le metteur en scène David Lescot. Cette comédie légère et drôle raconte l’histoire du naïf Nemorino, qui achète à un imposteur un filtre d’amour dans l’espoir de conquérir la belle Adina et éviter qu’elle n’épouse le sergent Belcore.

France 3 Bretagne : C. Lemercier / L. Bonis / C. Le Coq

Sur scène, cinq solistes et vingt-quatre choristes donnent vie à cette histoire d’amour populaire et pleine d’humour. « C’était coloré, intelligent. L’écriture de l’opéra est magnifique, on a le temps d’entendre les chanteurs, c’était magique », s’exclame Rose-Marie, venue assister au spectacle. Geneviève, enseignante au conservatoire de Brest, partage cet enthousiasme : « Je connais l’œuvre sur le bout des doigts, mais je suis quand même émerveillée comme une enfant. La mise en scène est vraiment très intéressante. »

Un écho avec aujourd’hui

Pour David Lescot, metteur en scène, l’enjeu principal de reprendre une telle œuvre consiste à l’actualiser et à la mettre en accord avec notre époque. « Quand on monte une œuvre comme ça, il faut essayer de la faire résonner avec des questions actuelles car on s’adresse à des gens qui sont là, ici et maintenant. Par exemple, il y a cette question de l’individu face au groupe. Aujourd’hui, on est encore plus écrasés par le regard des autres et par la société avec les outils numériques. »

Une modernité mise en avant par le chœur Mélisme(s) et l’Orchestre national de Bretagne, dirigé pour la première fois par une jeune cheffe d’orchestre de 30 ans, Chloé Dufresne. « Je crée les atmosphères avec l’orchestre, je suis ce qui se passe et j’essaie d’embarquer tous les musiciens qui ne voient pas la scène avec moi. Je suis dans l’ombre et je fais en sorte que tout le reste apparaisse à la lumière », explique-t-elle.

L’élixir d’amour sera joué lors de 12 représentations à Rennes puis à Angers et Nantes jusqu’au 15 juin. Un final grandiose puisque l’opéra sera diffusé sur grand écran dans 50 communes du Grand Ouest dans le cadre de l’opération « Opéra sur écrans » et en direct sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire.

« L’élixir d’amour ». Opéra de Rennes, Nantes et Angers. Pour plus d’informations, consultez le site de l’Opéra de Rennes.