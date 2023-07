Rennes: La déchèterie mobile à portée de main!

L’itinérance de la déchèterie ambulante à travers les différents quartiers de Rennes est devenue un événement incontournable chaque semaine. Les habitants ont ainsi la possibilité de se débarrasser de leurs déchets de manière écologique et responsable. Avec sa présence régulière, la déchèterie mobile a su s’ancrer au cœur de la ville et répondre aux besoins des citoyens. Dès le lundi 24 juillet 2023, elle s’installera de manière stratégique dans un quartier de la ville pour un nouvel épisode de ramassage des déchets. Les rennais pourront sans doute profiter de ce moment pour trier et jeter leurs déchets en toute tranquillité. Les informations précises concernant l’emplacement de la déchèterie éphémère seront bien entendues communiquées en amont pour que tout le monde puisse s’organiser efficacement. Consulter les lieux de passage de la déchèterie ne sera plus une inquiétude pour les habitants, car la ville est déterminée à maintenir sa politique environnementale dans les conditions les plus optimales.

La déchèterie mobile de Rennes Métropole : comment ça marche ?

La déchèterie mobile de Rennes Métropole se déplace chaque semaine dans différents quartiers de la ville de Rennes. Les habitants sont ainsi invités à venir y déposer les objets ou déchets dont ils ne se servent plus. À partir du lundi 24 juillet 2023, elle sera rue de Lorraine, dans le quartier de Villejean-Beauregard. Cependant, il est important de rappeler que la déchèterie est réservée aux particuliers.

Comment fonctionne la déchèterie mobile ?

Le principe de la déchèterie mobile est le même que celui des déchèteries classiques. Les déchets sont déposés dans différents espaces dédiés et les agents présents sur place sont là pour accueillir et renseigner les personnes sur les différents types de déchets acceptés. Deux agents d’accueil sont présents sur place pour accompagner les particuliers et leur permettre de déposer leurs déchets.

Des espaces de dons sont également proposés où l’on peut trouver des jouets, des livres, de la vaisselle, des fers à repasser et bien d’autres choses encore. Les particuliers peuvent y déposer des objets en bon état, mais également en récupérer librement s’ils en ont besoin.

Horaires d’ouverture :

Lundi : de 13 h à 18 h ;

Du mardi au vendredi : de 11 h à 18 h ;

Samedi : de 10 h à 17 h.

Alors si vous souhaitez vous débarrasser de certains objets ou encore faire des dons dans un souci écologique, vous pouvez vous rendre dans la déchèterie mobile de Rennes Métropole près de chez vous. N’oubliez pas, la déchèterie mobile est réservée aux particuliers et se déplace chaque semaine, n’hésitez pas à consulter les horaires d’ouverture en amont.

source : actu.fr