Rencontre inattendue : Carmen, 93 ans, et Kendji Girac

Le samedi 2 septembre 2023 restera gravé dans la mémoire de Carmen Flécher, qui aura la chance incroyable de rencontrer son idole de toujours, le talentueux chanteur Kendji Girac. Un rêve longtemps inimaginable pour la pensionnaire de l’EHPAD de Faouët, mais qui est devenu réalisable grâce au dévouement et à l’engagement exceptionnel des équipes médicales locales. Pour Carmen, ce moment tant attendu sera le point culminant d’une vie dédiée à la musique et à l’art, une opportunité de rencontrer enfin celui qui représente pour elle la voix de toute une génération. Les yeux pétillants d’émotion et la joie contagieuse, elle se prépare à vivre l’un des plus beaux moments de sa vie.

Carmen Flécher, une fan inconditionnelle de Kendji Girac à l’EHPAD de Faouët

Carmen Flécher, résidente d’un EHPAD de Faouët, est une grande fan de Kendji Girac. À 93 ans, elle conserve une énergie remarquable et chante tous les matins les tubes du chanteur. L’animatrice de l’établissement, Stéphanie Kerihuel, soutenue par l’équipe, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour réaliser le rêve de Carmen : rencontrer l’artiste français. Elle collectionne les albums du chanteur et les écoute tous les jours, ce qui contribue à son bien-être et à son moral.

Le rêve de Carmen se réalise

L’appel lancé par Stéphanie Kerihuel a porté ses fruits car Carmen Flécher a eu la surprise de découvrir une vidéo de Kendji Girac le 9 août 2023, dans laquelle il lui disait être touché par son intérêt pour lui. Mais Kendji Girac a été plus loin en envoyant son manager pour organiser une rencontre en privé avec la fan. Carmen Flécher et le chanteur vont se rencontrer dans l’après-midi du 2 septembre 2023. La résidente sera accompagnée de ses fils et belles-filles ainsi que de l’animatrice à l’origine de cette concrétisation.

Une preuve que les rêves peuvent se réaliser à tout âge

La passion de Carmen Flécher pour Kendji Girac est née lors de la première apparition du chanteur à l’émission « The Voice ». Depuis, elle est devenue une véritable fan, collectionnant chacun des albums et les écoutant tous les jours. Pour elle, Kendji Girac est devenu comme un membre de sa famille. Sa passion pour la musique et le chant contribue à son bien-être et à son équilibre émotionnel. Cette rencontre offre une belle leçon de vie et montre que les rêves peuvent se réaliser à tout âge.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA