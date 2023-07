Record battu : Montauban abrite la plus grande collection de Barbie en France !

C’est aujourd’hui, le mercredi 19 juillet, que le film Barbie sera projeté dans les salles de cinéma. Une sortie très attendue par les amateurs du célèbre jouet. D’ailleurs, connaissez-vous le musée des Jouets à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne ? Cet établissement détient la plus grande collection de Barbies en France, de quoi ravir les plus fervents collectionneurs ! Ce musée est une véritable fierté pour son créateur, un ancien employé d’Airbus, qui a réussi à le faire fonctionner uniquement grâce à des dons et à des bénévoles. Une belle prouesse pour cette institution dédiée à l’univers merveilleux des jeux et des jouets.

Le musée des Jouets de Montauban et sa collection impressionnante de Barbies

Le musée des Jouets de Montauban, situé dans le Tarn-et-Garonne, possède la plus grande collection de Barbies d’Europe. Créé en 2016 par un ancien d’Airbus, Gérard Misrai, ce musée fonctionne grâce à des dons et des bénévoles. Depuis mai dernier, une centaine de Barbies sont exposées dans les vitrines du musée, grâce à un don d’un particulier, Fabienne Marcinkowski, passionnée de la collection, qui créait même leurs robes.

La première Barbie, datant de 1959 et évaluée à 25 000 euros, est également visible dans cette collection impressionnante. Le musée expose plus de 175 modèles de cette poupée emblématique qui a su suivre les époques et évoluer avec des caractéristiques physiques et des tenues différentes.

Selon Gérard Misrai, « c’est un jouet que la plupart des petites filles ont eu. Nos visiteurs sont émus quand ils voient ces vieilles Barbies, cela leur rappelle leur enfance. Avec ce film, on voit que Barbie est restée à la mode ». En effet, la sortie du film Barbie fait actuellement sensation dans les pages publicitaires sur internet. Cette poupée iconique, créée il y a 64 ans, semble visiblement indémodable.

Barbie, une poupée qui traverse les générations

La diversité de cette collection de Barbies impressionne, avec des poupées à la peau blanche, noire et même avec les traits d’une personne atteinte de trisomie 21, la dernière poupée créée en mars 2023. Les Barbies ont suivi les époques, et certaines portent des robes signées par de grands couturiers.

La première Barbie, créée avec des yeux globuleux et un front trop large, était complètement loupée selon Gérard Misrai. Désormais, ces poupées sont devenues des incontournables des collections de jouets. Cette exposition ravira les petits comme les grands qui seront sûrement nostalgiques de leur enfance.

Les Barbies, une icône indémodable

La sortie du film Barbie a été l’occasion pour le musée des Jouets de Montauban de refaire parler de sa collection exceptionnelle de cette célèbre poupée. Barbie est une icône indémodable qui a su traverser les générations. La diversité de cette collection impressionne et montre l’évolution de cette poupée mythique.

Aujourd’hui, les Barbies ont toujours autant de succès et restent des jouets incontournables pour les petites filles du monde entier. Le musée des Jouets de Montauban est un lieu à visiter absolument pour les amateurs de Barbies et de jouets en général. Une collection impressionnante qui rappellera des souvenirs à tous les visiteurs.

