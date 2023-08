Record battu : La pompière de Bazas cumule les médailles d’or !

Marie-Camille, une jeune femme agée de 28 ans, est devenue une véritable référence dans le domaine du grimper de cordes. Cette activité, qui requiert une grande agilité et une bonne technique, est celle que manie à la perfection cette pompière vaillante originaire de Bazas, dans le département de la Gironde. Dotée d’un talent indéniable et d’un mental de guerrière, Marie-Camille est une crack dans ce sport extrême qui passionne les foules. Elle a même réussi à remporter un nouveau titre de championne de France cette année, confirmant ainsi son statut de grande figure de cette discipline incroyablement exigeante. Admirée pour sa force, sa détermination, et surtout son courage, cette jeune femme fascine tous ceux qui ont la chance de la voir à l’oeuvre.

Marie-Camille Bellot, une championne du grimper de corde

Marie-Camille Bellot est une pompière de Bazas ayant remporté sept titres de championne de France chez les pompiers ainsi que trois places de vice-championne et toujours détient le record de France juniors. Son domaine de prédilection est le grimper de corde, une discipline qui demande un effort intense, de la force, de l’agilité et de la rapidité.

Une préparation intense

Marie-Camille Bellot a remporté l’une de ses plus belles victoires à Saint-Etienne début juillet 2019, où elle a une fois de plus terminé à la première place de la compétition. Pour cela, elle a passé une année de préparation intensive en s’entraînant toutes les semaines pendant au moins 10 heures, en incluant natation, renforcement musculaire et vélo de route. Le grimper de corde est pour elle plus qu’un sport, c’est un moyen de dépassement de soi qui l’aide à atteindre ses objectifs personnels et professionnels.

Un objectif à atteindre

Aujourd’hui, Marie-Camille Bellot veut battre le record de France de grimper de corde et sent qu’elle en a encore sous le pied. Cependant, sa discipline est menacée de disparition, ce qui est dommage car elle crée une ambiance conviviale encourageant à se surpasser. Néanmoins, Marie-Camille Bellot restera active en rejoignant l’équipe féminine de rugby de l’US Bazas, les Bœufettes.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA