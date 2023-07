Reconstruction de la flèche de Notre-Dame : des avancées encourageantes

Jeudi dernier, une nouvelle étape du chantier de reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été entamée. Les charpentiers se sont attelés à l’assemblage du fût de l’ouvrage, une charpente de 20 mètres de haut qui a demandé plus de deux mois de travail minutieux. Ce fut un moment très attendu, car cette partie de la flèche est l’une des plus importantes et symboliques de l’édifice, et beaucoup ont suivi avec intérêt chacune des étapes de son élaboration. Le savoir-faire et l’expertise des charpentiers ont été mis en avant pour réaliser cette tâche complexe, indéniablement un point fort dans ce projet monumental et ambitieux.

La charpente de la flèche de Notre-Dame se construit en Lorraine

L’un des assemblages les plus complexes de la charpente

La reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris continue son avancée. Depuis le début de l’année 2023, une quarantaine de charpentiers travaillent sur le chantier de Val de Briey, en Meurthe-et-Moselle, loin de la capitale française. Ici se trouve l’un des assemblages les plus complexes de la charpente de la flèche : le fût en chêne massif. Ce dernier est composé de 285 pièces de bois, qui viendront peu à peu former la partie basse de la flèche.

Laurent Biet, chef d’atelier et de chantier, détaille : « Cet élément correspond à un seul quart de la flèche. On a un seul poinçon, qui est la pièce centrale, en plein milieu, qui aujourd’hui fait 14 mètres de haut ». Un travail minutieux qui nécessite une grande expertise de la part des charpentiers.

Une répétition générale avant le grand saut

La construction du fût est une étape cruciale dans la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Aurélien Lefèvre, directeur général de « Cruard Charpente », explique : « (…) C’est une vraie répétition de ce qu’on va faire sur le chantier. On va ensuite commencer à poser le fût à partir de début août, jusqu’à mi-septembre ».

La découpe des poutres et la réalisation des assemblages ont nécessité plus de 10 000 heures de travail, réparties entre les quatre entreprises qui travaillent sur le chantier. Tous les charpentiers sont expérimentés et travaillent avec humilité dans les pas des ouvriers du XIXe siècle qui ont construit la flèche d’origine.

Une oeuvre unique qui perdurera

La flèche de Notre-Dame de Paris est un chef-d’oeuvre architectural unique au monde, imaginé par le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. Sa reconstruction suscite une grande émotion chez les artisans qui y travaillent.

Pourtant, cette nouvelle flèche ne sera pas totalement identique à la précédente. Les charpentiers ont choisi de remplacer les éléments brûlés par de nouveaux, plus solides et plus résistants au feu. Aurélien Lefèvre précise : « On est en train de travailler sur des sections plus importantes que celles qui étaient faites à l’époque, donc on aura une structure plus résistante dans le temps ».

Une nouvelle flèche, plus sûre et plus moderne, qui continuera de pérenniser la beauté et l’art gothique de la cathédrale Notre-Dame de Paris.