Récompense de 1.000 euros pour retrouver deux chiens disparus en fin d’année 2022 en Haute-Saône

Une habitante d’Aillevillers-et-Lyaumont recherche désespérément ses deux huskys disparus depuis dix mois

Depuis près de dix mois, une jeune femme habitant à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, est à la recherche de ses deux huskys, nommés « Neiko » et « Orka ». La situation est devenue insoutenable pour cette résidente de 26 ans, comme elle l’a confié à L’Est Républicain.

Un appel à l’aide désespéré sur les réseaux sociaux

Face à l’absence de pistes pour retrouver ses chiens bien-aimés, la jeune femme a décidé de lancer un appel à la solidarité sur sa page Facebook. Accompagné de photos des deux huskys, son message exprime à la fois son désarroi et son espoir inaltéré. « Leur absence me laisse dans une solitude intense. J’aimerais du plus profond de mon cœur les revoir et les serrer si fort », confie-t-elle, expliquant également qu’elle est prête à offrir une récompense de 1.000 euros à toute personne qui l’aidera à les localiser.

Un numéro de contact pour toute information

Si quelqu’un possède des informations pouvant aider à retrouver les deux chiens, il est possible de contacter la jeune femme aux numéros suivants : 09.84.40.41.95 ou 07.45.21.30.46.

