Réchauffement climatique en Corrèze : un arrêté choc pour éviter les incendies

Les bouleversements engendrés par le réchauffement climatique ne peuvent être ignorés, tant ils impactent directement nos modes de vie. Preuve en est, la situation en Corrèze où le risque accru de feux de forêt jette une ombre inquiétante. Face à cette réalité préoccupante, le préfet a dévoilé, en ce lundi 19 juin, un ambitieux plan de prévention des incendies au sein même de l’école Forestière de Meymac. Cette initiative témoigne de l’urgence ressentie à la fois par les autorités locales et la population face à la menace grandissante. En effet, il est devenu impératif de mettre en place des mesures efficaces afin de contrer les dégâts engendrés par ces sinistres dévastateurs. C’est dans ce contexte alarmant que les acteurs locaux, tels que les pompiers et les gardes forestiers, ont été mobilisés pour élaborer un plan d’action exhaustif. L’objectif est clair : minimiser les risques d’incendies et protéger au mieux les espaces naturels si chers à la région.

Le réchauffement climatique : un bouleversement de nos conditions de vie

Un tout nouveau genre de drone plane dans les airs en Corrèze ce jour-là, attirant tous les regards. Lorsqu’un feu de forêt éclate, cet engin se révèle être une aide précieuse pour les pompiers grâce à sa caméra et son haut-parleur. Ce drone permet de localiser les zones en flammes sans mettre en danger les hommes au sol, il peut même sauver des vies.

« Ce drone nous permet, lors de missions de reconnaissance, de transmettre des messages aux victimes potentielles ou encore aux équipes présentes sur le terrain. De plus, grâce à son éclairage, nous pouvons effectuer des recherches de nuit ou encore éclairer une zone pour les équipes au sol », détaille l’adjudant-chef Antoine Terrible, responsable de l’unité drone.

Renforcement de l’unité drone et nouveaux camions citernes

Afin de renforcer l’unité drone des pompiers de la Corrèze, l’État va contribuer au financement d’un deuxième appareil. De plus, le préfet a annoncé lors de sa visite à Meymac l’octroi d’une enveloppe de près de 900 000 euros pour remplacer six camions citernes vieillissants par des engins mieux conçus pour protéger les soldats du feu.

« Lorsqu’un pompier est confronté à un incendie, il doit regagner l’arrière du camion où est fixé son tuyau. S’il se retrouve pris dans les fumées, il suit le balisage en jaune sur le camion, puis peut rejoindre la cabine où il dispose d’air respirable provenant d’une bouteille d’air comprimé. Il porte un demi-masque sur son visage et une tenue de feu complète », explique le capitaine Mickaël Coly, formateur feux de forêt.

La prévention au cœur des mesures

Outre les actions de lutte contre les incendies, la prévention est également primordiale. Ainsi, l’arrêté de 2015 sur l’emploi du feu en Corrèze a été clarifié.

« Les températures augmentent, rendant la forêt plus vulnérable. Il est essentiel d’adopter les bons comportements, de savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Que ce soit pour les feux domestiques, les feux agricoles, les lampions ou même les feux d’artifice, toutes les réponses se trouvent dans ce nouvel arrêté », réaffirme Etienne Desplanques, préfet de la Corrèze.

Une autre mesure est en cours d’étude : celle de sensibiliser les propriétaires à l’obligation de débroussaillement et de les encourager à créer des pistes. Cette anticipation est nécessaire pour faire face aux incendies futurs.

Des moyens supplémentaires pour faire face aux feux de forêt

Quels sont ces moyens supplémentaires ?

« Nous allons financer, dès cette année, des moyens de drones pour être plus efficaces sur le terrain. Cela sera possible grâce à des fonds verts, une enveloppe prévue pour la transition écologique. De plus, au cours des trois prochaines années, nous allons attribuer plus d’un million d’euros pour acquérir six camions de lutte contre les feux supplémentaires et deux PC de commandement. Ces acquisitions seront financées conjointement par l’État et le SDIS, l’équivalent du service départemental d’incendie et de secours », déclare-t-il.

Un plan de prévention des risques incendies

« L’objectif est également d’élaborer un plan de prévention des risques incendies en Corrèze, y compris la construction de pistes forestières et l’obligation de débroussaillement pour les propriétaires. Nous devons prendre des décisions maintenant qui auront des répercussions dans cinq ou dix