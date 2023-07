Recharge électrique en route des vacances, bornes pleines ! 💡🚘💯

Sur dix voitures vendues neuves, une seule est électrique et pourtant, il s’agit d’un marché en constante évolution. Afin de permettre à ces conducteurs de surmonter de longues distances, les aires d’autoroute sont de plus en plus équipées de bornes de recharge. Cette accessibilité accrue permet aux automobilistes de recharger leurs batteries à tout moment, leur offrant donc la tranquillité d’esprit nécessaire pour s’aventurer sur les routes sans craindre la panne. Lors d’une halte sur l’aire Porte de Corrèze, le long de la fameuse autoroute A20, nous avons eu l’occasion de rencontrer des conducteurs électriques et d’apprendre à connaître leur expérience.

Voyage en voiture électrique : les bornes de recharge sur les aires d’autoroute

Une pause toutes les deux heures

Ellen Mogendorff et Jan Van Der Staay, un couple hollandais en voyage en France, ont adopté la voiture électrique pour leur périple depuis les Pays-Bas jusqu’en Dordogne. Leur trajet est rythmé par des arrêts pour recharger les batteries de leur voiture. Pour eux, cela ne représente pas une contrainte mais une pause nécessaire. « Toutes les deux heures on fait une pause, on recharge notre voiture, on va prendre un café puis on continue », explique Ellen. Jan est satisfait de la France et de son équipement en bornes électriques. « Je suis très satisfait des installations et des possibilités que vous avez ici pour les voitures électriques, c’est sublime, même mieux qu’en Allemagne », précise-t-il.

A la carte

Les bornes de recharge sont très utiles pour les propriétaires de voitures électriques, même si les tarifs sont plus élevés qu’une recharge domestique. Elles permettent aux conducteurs de faire une recharge partielle ou complète de leur batterie en fonction de leurs besoins. Certaines bornes sont également installées dans des lieux publics, tels que des restaurants, pour permettre une recharge partielle pendant le déjeuner ou le dîner. Philippe Frugier, gérant de l’Auberge Dupuytren, a installé une borne de recharge dans son auberge pour ses clients. « C’est pratique quand on dort, ou une recharge partielle le midi par exemple quand on mange au restaurant », témoigne-t-il.

La France a franchi la barre des 100 000 bornes de recharge en mai dernier. Le plan de transition énergétique prévoit un déploiement de 7 millions de bornes d’ici 2030. Les bornes de recharge sur les aires d’autoroute sont une étape importante pour la transition énergétique et pour permettre aux conducteurs de voitures électriques de parcourir la France en toute sérénité.

source originale : La Pause Info.fr