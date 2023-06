Rachilde: Roman sur la femme libre et écrivaine sulfureuse de la Belle Epoque

Personnalité marquante du milieu littéraire et de la célèbre revue Les Mercures de France, Rachilde a su bouleverser les conventions de son temps. Longtemps oubliée, elle fait désormais l’objet d’un livre rédigé par Céline Chabaud.

La célèbre citation de Rachilde, alias Marguerite Eymery (1860-1953), exprime bien son esprit rebelle : « Je crois qu’on est toujours digne quand on mène sa vie avec intensité, sans hypocrisie ni concession. » Écrivaine controversée au style provocateur, Rachilde fut une figure marquante de la littérature française et une audacieuse pionnière pour la cause féministe. Aujourd’hui, seuls cinq de ses quelque 60 romans sont disponibles en librairie, mais son succès et son influence persistent.

Professeure de lettres et écrivaine, Cécile Chabaud rend hommage à cette femme hors du commun dans son premier roman, « Rachilde, homme de lettres » (Éditions L’Archipel). Née en Dordogne en février 1860, Marguerite Eymery a grandi dans un milieu à la fois oppressant et stimulant. Fille unique d’un couple instable, elle a été élevée à la manière androgyne, apprenant les règles de savoir-vivre imposées aux jeunes filles de l’époque tout en évoluant dans un univers masculin.

Dès ses 15 ans, l’écriture et la littérature sont pour elle une échappatoire. Encouragée par Victor Hugo, elle brave les interdits et fait ses débuts dans le milieu littéraire en devenant Rachilde, une écrivaine sulfureuse et femme libre. Ses romans scandaleux, tels que « Monsieur Vénus », font l’objet d’une condamnation en Belgique pour outrage aux mœurs, tandis que d’autres sont applaudis pour leur esprit frondeur et leur liberté d’expression.

Parmi ses amis et soutiens figurent Verlaine, Laurent Tailhade, Victor et Paul Margueritte, Jules Renard et Catulle Mendès, autant de noms illustres qui attestent de l’importance de Rachilde dans le monde littéraire de son époque. Elle a également