Racer de la Marine défie Tabarly : Trébeurden en ébullition ! voile Trident rivalité

De 1963 à 1971, les compétitions navales sur Trident ont vu les équipages remporter des victories successives. L’un des passionnés de voile, Bernard Naeder, qui réside à Trébeurden, a fait une fabuleuse découverte : son navire avait servi de modèle de référence à Tabarly. Ce constat a permis de mettre en lumière l’excellence de la construction et de la conception de ce bateau, ainsi que l’implication et le talent dont ont fait preuve les voileux à son bord. La rumeur a couru pendant de nombreuses années, mais la confirmation a été apportée grâce aux recherches et aux investigations menées par les historiens de la voile. Cette histoire captivante est le reflet de l’engouement et de la passion qui animent les marins et les amateurs de voile à travers le monde.

De l’achat à la vente d’un voilier classique

L’article relate l’histoire de Trident, un maïca à voûte acheté par Bernard Naeder et son ami britannique en 2004. Ce voilier de 11,30 m de long, basé à Lorient, a appartenu à la Marine Nationale de 1963 à 1985. Son propriétaire actuel a découvert son passé remarquable en discutant avec d’autres voileux et en fouillant dans les revues sur les bateaux. Trident, fabriqué en 1962 d’après les plans de l’architecte anglais John Illingworth, était le quatrième d’une série d’une vingtaine de bateaux.

Un « racer » redoutable

Les équipages de la Marine sur Trident ont remporté de nombreuses courses, dont la première place de la régate Plymouth La Rochelle en 1967. Eric Tabarly avait également affronté Trident en 1963 lors de sa traversée de Brest à Plymouth avec Pen Duick II. Malgré une panne électrique en 2012 lors d’une régate, Trident reste un bateau rapide et performant.

Spartiate mais stylé

Bernard Naeder décrit Trident comme un bateau au confort spartiate, sans lavabo, douche ni frigo. La consommation électrique doit être limitée, mais un panneau solaire amovible a été installé. Le propriétaire a pris soin de rénover les couchettes et de moderniser l’électronique de bord et les gréements. Le bateau a également été entièrement restauré au chantier naval de Louannec.

Avis aux passionnés de classique

Bernard Naeder et son ami britannique vendent Trident en raison de difficultés liées au Brexit et à la pandémie de Covid-19. Ils espèrent trouver un passionné pour prendre la relève. Le voilier est chargé d’une histoire remarquable en tant que bateau de la Marine Nationale et de nombreuses victoires en course. Les intéressés peuvent contacter le propriétaire au numéro de téléphone indiqué dans l’article.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA