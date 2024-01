Qui a créé le Stade Toulousain ? La naissance d’un club iconique du rugby français

Le Stade Toulousain est l’un des clubs de rugby à XV les plus populaires et emblématiques de France. Avec une histoire riche et tumultueuse, qui remonte à la fin du XIXe siècle, il est souvent considéré comme un pilier majeur dans le développement et la popularisation de ce sport en France. Mais qui se cache derrière sa création ? Découvrons ensemble les origines et les hommes qui ont façonné au fil des ans ce club légendaire.

Des débuts modestes aux prémices de la fusion

La première pierre du Stade Toulousain fut posée en 1897, lorsque Ernest Wallon, alors étudiant en médecine et passionné de rugby, décida de fonder avec ses camarades le Stade Olympien des Etudiants de Toulouse (SOET). Ce modeste club avait pour but de promouvoir la pratique du rugby auprès des jeunes Toulousains, qui pouvaient ainsi concilier sport et études.

C’est quelques années plus tard, en 1905, que naît l’idée d’une fusion entre le SOET et un autre club local, le Vélo Sport Toulousain, qui pratiquait également le rugby parmi d’autres sports. Les premières discussions sont engagées entre les responsables des deux clubs afin d’envisager la création d’un nouveau club plus ambitieux.

Les acteurs clés de la fusion

Ernest Wallon : Fondateur du SOET, il est l’un des principaux instigateurs de la fusion et donnera d’ailleurs son nom au stade du club. Passionné et visionnaire, Ernest Wallon veut faire de Toulouse une place forte du rugby français.

Jules Ribet : Président du Vélo Sport Toulousain, Jules Ribet accepte finalement la proposition de fusion avec le SOET, après plusieurs années de réflexion. Conscient des enjeux et des perspectives offertes par cette union, il jouera un rôle déterminant dans la création du nouveau club.

La naissance officielle du Stade Toulousain (1907)

C’est ainsi qu’en 1907, le Stade Toulousain voit officiellement le jour, après que les dirigeants des deux clubs aient réussi à convaincre leurs membres respectifs de l’intérêt de cette fusion. Le nouvel ensemble hérite alors du nom de « Stade Toulousain Rugby Football Club » et poursuit l’aventure sous ces nouvelles couleurs : rouge et noir.

Cette fusion s’avère rapidement payante, puisque le club remporte dès 1912 son premier titre national en championnat de France, après une victoire contre l’USFSA Bordeaux. Dès lors, le Stade Toulousain s’impose comme l’une des meilleures équipes de rugby à XV français et commence à construire sa légende.

Des succès sportifs qui s’enchaînent

La première moitié du XXe siècle est rythmée par une succession de succès pour le club toulousain. Malgré des périodes plus difficiles, notamment durant les Première et Seconde Guerres mondiales, le Stade Toulousain poursuit son ascension et marque durablement l’histoire du rugby français.

Les années folles et entre-deux-guerres (1920-1939)

C’est durant cette période dorée que le Stade Toulousain remporte pas moins de cinq titres de champion de France : en 1915, 1922, 1923, 1926 et 1927. De grands noms du rugby français portent alors les couleurs rouges et noires, tels que René Crabos ou Jean Bayard. La ville de Toulouse est ainsi assurée d’une place privilégiée aux yeux des passionnés de rugby.

L’âge d’or après la guerre et l’instauration du professionnalisme

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Stade Toulousain renoue avec les sommets du rugby hexagonal et décroche plusieurs couronnes dans les années 1940 et 1950. L’arrivée progressive du professionnalisme au début des années 1990 permet au Stade Toulousain de se structurer et de continuer à briller sur la scène nationale comme internationale.

Le Stade Toulousain aujourd’hui : un club à la réputation mondiale

Au fil des ans, et grâce à d’innombrables succès tant nationaux qu’internationaux, le Stade Toulousain s’est forgé une réputation qui dépasse aujourd’hui largement les frontières françaises. Avec un total de 20 titres de champion de France et 4 victoires en Coupe d’Europe, il est considéré comme l’un des clubs de rugby les plus titrés au monde.

Au-delà de ses performances sportives, c’est aussi et surtout l’image d’un club formateur et structuré qui a su perdurer malgré les aléas du temps. Ainsi, le Stade Toulousain est souvent cité en exemple pour sa gestion rigoureuse, son centre de formation performant et sa politique de recrutement ambitieuse.

En conclusion, si la question « Qui a créé le Stade Toulousain ? » peut sembler avoir une réponse simplement historique, on se rend compte que ce sont en réalité plusieurs générations successives d’hommes et de femmes passionnés qui ont construit, main dans la main, cette légende unique du rugby français.