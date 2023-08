Quartier Pissevin : enfant abattu dans fusillade liée aux dealers et à la drogue à Nîmes

Les citoyens de ces zones défavorisées de Nîmes sont en proie à des défis constants tels que la vente illicite de stupéfiants et d’armes, et les conflits violents qui surgissent entre les fraternités rivales. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont innombrables et omniprésentes, ce qui les place dans une précarité permanente. Les braquages, les fusillades et les rixes sont devenus monnaie courante dans ces quartiers, créant un environnement instable et oppressant pour les résidents. La sécurité et la tranquillité d’esprit semblent être des utopies lointaines pour eux. Chaque jour, ils sont confrontés à la dure réalité de leur environnement et doivent faire face à des obstacles qui s’accumulent sans cesse.

Un quartier de non-droit

Les quartiers populaires de Pissevin Valdegour, Mas de Mingue et Chemin bas d’Avignon à Nîmes sont confrontés aux trafics de drogue et d’armes et aux règlements de comptes entre bandes rivales. Cette situation a engendré de nombreux morts dont un enfant de 10 ans, victime collatérale d’une fusillade.

Des trafics en tous genres

Les petits commerces de la galerie Wagner ont presque tous fermé et la ruelle est qualifiée de « supermarché de la drogue ». Des guetteurs, très jeunes, font le guet pour les trafiquants de drogue et gagnent jusqu’à 100 euros par jour. La médiathèque Marc-Bernard a été fermée en juin dernier en raison de la présence de points de deal autour et des menaces et agressions verbales des trafiquants envers les employés. Un journaliste a été agressé par deux hommes alors qu’il venait rendre compte de la fermeture de la médiathèque. Les dealers sont tellement présents qu’ils sont même entrés dans le bâtiment, photographiant et filmant le personnel.

Renforts policiers insuffisants

Les habitants du quartier Chemin bas d’Avignon ont exprimé leur ras-le-bol et leur colère en février 2020 lorsque, lors d’une course-poursuite entre dealers, l’un d’eux avait chuté dans la cour de l’école. Malgré les renforts policiers demandés après chaque fusillade, les trafiquants sont toujours présents dans ces quartiers.

