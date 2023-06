Professeurs du conservatoire de Nice : Initiation à la musique dans des collèges défavorisés

Les jeunes peuvent trouver une voie d’émancipation grâce à la musique. Dans la ville de Nice, les artistes musicaux du conservatoire s’impliquent auprès des établissements scolaires et des collèges situés dans des zones défavorisées, endroits où, habituellement, les élèves ne bénéficient pas d’une telle exposition culturelle.

Cela représente un formidable challenge pour ces élèves de CE2 de Nice (Alpes-Maritimes) et leur enseignant. Ils ont trois ans pour constituer un véritable orchestre et, pour les plus talentueux d’entre eux, intégrer le conservatoire. Le théâtre, l’opéra et la musique classique sont souvent considérés comme élitistes, ce qui rend difficile l’attraction des jeunes issus des quartiers populaires. Les élèves ont eu l’opportunité de choisir leur instrument et en sont ravis. « Toutes les notes qu’il y a sont magnifiques », confie un élève.

Leur objectif ? Rejoindre le conservatoire

Cinq professeurs du conservatoire, tous bénévoles, ont accepté de participer à cette aventure. « Ils se valorisent et se disent : ‘grâce à la musique, j’ai quelque chose de très bon en moi' », explique Jean-Marc Baccarini, professeur de saxophone et de jazz. Pour les plus assidus, les répétitions continuent également à la maison. Les exercices musicaux font désormais partie du quotidien de la famille Hamila. « Peut-être qu’il deviendra un jour un grand musicien », espère la mère. Leur rêve est maintenant d’intégrer le conservatoire.