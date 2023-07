Première soirée explosive au festival de guitare électrique à Rostrenen ! #musique #festival #guitareélectrique

Depuis le début de la semaine, les festivités battent leur plein dans la petite ville de Rostrenen. Mais c’est bien le vendredi 30 juin que le Guit Armor Fest a fait sensation en proposant une soirée de guitare électrique mémorable. Les rues étaient envahies par les festivaliers et les notes de musique résonnaient dans les rues. Pourtant, le festival n’est pas terminé et promet encore une soirée de concerts incroyable pour son second jour, ce samedi. Les amateurs de musiques alternatives se donnent rendez-vous pour une soirée mémorable, qui va ravir tous les sens. Des artistes locaux ou reconnus mondialement vont se succéder sur scène, pour offrir un show inoubliable. Qu’on soit passionné de guitare ou simple curieux, on ne peut manquer le Guit Armor Fest !

Guit Armor Fest : une première édition prometteuse

Le vendredi 30 juin, la ville de Rostrenen, dans les Côtes-d’Armor, a ouvert les portes de la première édition du Guit Armor Fest. Le festival, consacré à la guitare électrique, a été créé par Pat O’May, un musicien local reconnu, et a offert aux spectateurs une soirée riche en énergie et en musique.

Un public conquis

La salle des fêtes de Rostrenen s’est transformée pour l’occasion, avec une grande scène et une buvette qui ont accueilli les nombreux spectateurs venus de tout horizon. Cette première soirée a réuni trois groupes talentueux, qui ont su enflammer la scène. Pourtant, l’organisation d’un festival n’est pas une chose aisée et il est nécessaire de drainer le public. La réussite du Guit Armor Fest prouve que la programmation alléchante et la convivialité ont su attirer des spectateurs venus de toute la France et même d’ailleurs.

Une soirée explosive pour la deuxième édition

Pour cette deuxième soirée, les amateurs de guitare électrique ont eu l’occasion de découvrir deux légendes de la musique : Patrick Rondat et Uli Jon Roth, l’ex-guitariste du groupe de rock allemand Scorpions. Patrick Rondat est notamment connu pour sa participation à un concert organisé par Jean-Michel Jarre, diffusé à la télévision devant deux millions de téléspectateurs. Quant à Uli Jon Roth, il a marqué la scène rock des années 70 et est surnommé « le Jimi Hendrix allemand ». Les vainqueurs du tremplin qui ouvrent la soirée ont également bluffé les spectateurs avec leur maîtrise instrumentale.

Le Guit Armor Fest se distingue par sa volonté de rester à taille humaine, avec une capacité limitée à 800 spectateurs. La convivialité et les échanges entre les artistes et le public sont mis en avant, avec la possibilité pour les spectateurs de rencontrer les musiciens à l’issue des concerts. Enfin, un salon des exposants et une bourse aux instruments ont été proposés pour les passionnés de musique. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition du festival !