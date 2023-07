« Porn for the Blind » : une comédie décalée questionne notre rapport au porno au Festival Off Avignon 2023 #Humour #Porno #FestivalOff #Avignon

La consommation effrénée de contenus pour adultes est-elle un indicateur de la société dans laquelle nous vivons ? C’est la question que l’on peut se poser et à laquelle la pièce « Porn for the Blind » tente de répondre. Cette création présentée lors du Festival Off d’Avignon explore le thème de l’accessibilité des personnes aveugles à ce type de contenu, mais pas seulement. Elle se veut être une comédie romantique, crue et drôle, qui propose une réflexion profonde sur la sexualité en général et l’univers pornographique en particulier. Cette pièce a été un véritable coup de cœur pour de nombreux spectateurs.

Porn for the Blind, une quête poétique de l’amour

La rencontre amoureuse improbable

Eva est une jeune femme qui s’interroge sur sa rapidité à tomber amoureuse. Elle voulait vivre une rencontre amoureuse unique et c’est en flânant dans un marché parisien bobo qu’elle rencontre son « prince charmant ». L’homme en question, est aveugle et flâne à la recherche de produits bio. Cette rencontre éclair laisse une caresse sur le visage d’Eva comme souvenir. La jeune femme décide alors de retrouver cet homme et entame une quête poétique de l’amour.

Quand le porno rencontre la poésie

C’est ainsi que la pièce de Victorien Robert, Porn for the Blind, s’inscrit dans cette quête amoureuse en passant par une histoire de porno. Eva réussit à se faire embaucher chez « Porn for the Blind », une entreprise d’audio description de scènes pornographiques pour aveugles, pour y trouver son amoureux. Se jouant des limites du porno, la pièce dénonce avec humour et poésie les représentations biaisées de la relation charnelle, des fantasmes et des interactions humaines à travers des mises en scènes ridicules. Eva veut ramener de la poésie et du second degré dans ce monde de fantasmes fabriqués.

Le langage de la pièce

Le langage tient une place essentielle dans la pièce Porn for the Blind. Il ne s’agit plus seulement de décrire des scènes pornographiques dans un langage obscène. Eva veut transformer ces podcasts en véritables scènes romantiques et plus proches de la réalité. Cette quête amoureuse de l’aveugle souligne les limites de l’industrie pornographique et le besoin de revenir à une certaine poésie de la relation entre deux personnes. Une comédie à cœur ouvert, touchante et merveilleusement construite.

La pièce Porn for the Blind se joue au Théâtre des Béliers jusqu’au 29 juillet 2023, relâche les 9, 16 et 23.