Pollution dévastatrice en Ariège: baignades et pêche désormais interdites!

Dans la ville de Pamiers, située dans le département de l’Ariège, les habitants ont été confrontés à une situation préoccupante. En effet, l’eau du canal a été malheureusement souillée par la fuite d’hydrocarbures. Bien que les autorités compétentes aient permis d’arrêter la fuite, la Préfecture a émis une interdiction stricte à l’encontre des activités aquatiques dans la rivière ainsi que les bases nautiques situées en aval. Les conséquences de cette pollution ne sont pas anodines, car elles peuvent affecter la population et l’environnement dans la région. Les habitants ont été appelés à la prudence et invités à se conformer strictement aux consignes émises afin de prévenir tout risque pour la santé et pour la nature environnante. Cette situation souligne l’importance de la vigilance et de la responsabilité de chacun dans la préservation de notre environnement.

Le canal de Pamiers pollué par une fuite d’hydrocarbures : la baignade et la pêche interdites

Alerte à Pamiers (Ariège)

La ville de Pamiers (Ariège) est actuellement confrontée à un problème de pollution de l’eau : une fuite d’hydrocarbures a été signalée dans le canal de Pamiers. C’est l’IFSI (institut de formation en soins infirmiers) de Pamiers qui a donné l’alerte, mercredi 19 juillet, après le déversement d’une citerne dans le canal de la ville.

Fuite stoppée en fin de matinée

Les services de l’État ont été rapidement mobilisés pour stopper la fuite, indique la Préfète de l’Ariège, dans un tweet publié le jour même de l’incident. La fuite a pu être stoppée en fin de matinée et les autorités ont rapidement pris des mesures pour protéger l’environnement et la santé des habitants de la ville et de ses environs.

Baignade et pêche strictement interdites

Malgré l’arrêt de la fuite et les mesures de protection de l’environnement, la Préfecture de l’Ariège a pris la décision d’interdire formellement la baignade, la pêche et le prélèvement d’eau dans les canaux de la ville et dans la rivière Ariège ainsi que dans les bases nautiques en aval de Pamiers.

Cette interdiction a été prise par précaution, afin de protéger la santé des habitants de la ville et de ses alentours. Les autorités ont également lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de la fuite d’hydrocarbures et évaluer les conséquences de cette pollution sur l’environnement. Des équipes de nettoyage ont également été déployées sur place pour assainir le canal et protéger les zones les plus sensibles de la rivière Ariège.

Il est donc recommandé aux habitants de respecter scrupuleusement cette interdiction et de suivre les consignes des autorités pour protéger leur santé et l’environnement de la ville et de ses alentours.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr