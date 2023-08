Pollution bactérienne des plages à Landunvez : une alerte à ne pas ignorer !

Cet été en Bretagne, plusieurs plages ont été fermées pour des raisons sanitaires. Parmi celles-ci se trouve la plage du Château située dans la commune de Landunvez, dans le nord-Finistère. Les vacanciers ont été invités à faire preuve de vigilance face à un phénomène récurrent par des militants de l’environnement qui ont choisi de se rendre sur cette plage le mardi 15 août. Les plages interdites au public en raison de problèmes de santé publique se multiplient ces derniers jours, créant des difficultés pour les touristes qui doivent trouver des alternatives pour profiter de leur séjour en mer. Baignades annulées, activités nautiques suspendues et lieux touristiques fermés, cette saison estivale est marquée par des mesures restrictives que les autorités et les populations tentent de mettre en place pour limiter la propagation de certaines maladies. Malgré les désagréments et les perturbations liées à ces interdictions, il est important de prêter attention aux messages de prévention environnementale et de prendre soin des écosystèmes qui sont fragilisés par l’afflux touristique. Cela implique des efforts collectifs et individuels pour assurer une expérience de vacances durable pour tous.

Des plages interdites pour raisons sanitaires en Bretagne

De nombreuses plages en Bretagne sont interdites au public cet été pour des raisons sanitaires. La plage du Château située à Landunvez dans le nord-Finistère est régulièrement frappée par des arrêtés municipaux d’interdiction de baignade et de pêche depuis maintenant quatre ans. Malgré les panneaux d’information à l’entrée de la plage, certaines personnes ne respectent pas l’interdiction de baignade.

Une opération de sensibilisation par des défenseurs de l’environnement

Pour sensibiliser les vacanciers aux risques encourus à se baigner sur cette plage, le collectif des opposants à l’extension de la porcherie de Landunvez a mené une action d’information. Ils ont informé les estivants de la présence de bacteria streptocoque et d’escherichia coli dans l’eau et ont expliqué les risques d’otite, infections urinaires ou hospitalisation. Les défenseurs de l’environnement ont souligné que l’élevage intensif, en raison de la concentration de lisier produit par les porcs, est la source principale de pollution. Selon eux, la porcherie de Landunvez qui concentre actuellement 12 000 porcs (après autorisations d’extension) serait responsable de ces pollutions. Le collectif a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie et de la santé d’autrui auprès du procureur de Brest et a invité les vacanciers à signer une pétition pour accélérer l’avancement des mesures prises.

