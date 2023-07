Poésie du métro : l’incroyable voyage de Leonardo Tonus

Un enseignant émérite au sein de la prestigieuse université de La Sorbonne, a su transformer les transports en commun en des alcoves renfermant une atmosphère artistique et cérébrale. Cette capacité de transformer ces espaces de transit en temples littéraires est une véritable prouesse, car ces endroits sont souvent bruyants et inconfortables. Toutefois, ce professeur a su y trouver une certaine quiétude propice à la production d’oeuvres littéraires et à la consolidation de ses connaissances. De simples trajets quotidiens se sont ainsi transformés en un temps privilégié pour lire et écrire.

Le métro parisien : un lieu propice à la poésie

Le métro parisien est connu pour être un endroit sale, bruyant, bondé et pollué. Pourtant, pour certains, comme Leonardo Tonus, maître de conférences à l’université de La Sorbonne, c’est un lieu propice à la création poétique. Récemment, il a été récompensé par la RATP, pour son poème « Un geste », qui remporte le Grand prix des voyageurs 2023 du concours de poésie.

« J’ai un rapport particulier avec le métro », confie-t-il depuis sa terre natale du Brésil. En effet, lorsqu’il est arrivé à Paris, il y a trente-cinq ans, il ne parlait pas un mot de français et a eu du mal à maîtriser la ville, ne conduisant pas. En prenant les transports en commun, il a peu à peu cartographié la ville par le biais des lignes et des stations de métro, qu’il connaît par cœur.

Pour Leonardo Tonus, l’espace du métro est idéal pour favoriser l’écriture et la lecture. En tant que spécialiste de littérature brésilienne, il s’intéresse particulièrement à la représentation des questions migratoires dans la littérature et les arts visuels. En observant les passagers sur un quai ou dans une rame, il laisse vagabonder son regard et son esprit et tire des histoires de leurs sourires furtifs.

C’est ainsi qu’il a participé au concours de poésie de la RATP, et son poème « Un geste », contracté en quatre petits vers, a remporté le Grand prix des voyageurs 2023. Selon lui, ce poème est né pendant la période du Covid-19, où il avait l’impression que la société était dans une impasse, et que la seule ouverture sur le monde qu’il nous restait, c’était le geste poétique.

Leonardo Tonus est déjà l’auteur de recueils de poésie publiés dans sa langue maternelle. Pour lui, le métro parisien est un lieu propice à la rêverie et à la création, salvatrices. Et si certains y voient un simple moyen de transport, lui y trouve une source inépuisable d’inspiration.

