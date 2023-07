Plouguenast-Langast célèbre 60 ans de vie religieuse du prêtre | Courrier Indépendant

Le dimanche 25 juin 2023, Plouguenast, une commune du département des Côtes-d’Armor, se prépare à célébrer un événement important : les 60 ans de sacerdoce du prêtre Michel Etienne. Né dans cette même ville il y a plus de six décennies, l’homme d’église a parcouru un long chemin, nourrissant son désir pour la prêtrise depuis son plus jeune âge. Peu de gens peuvent se targuer d’avoir consacré leur vie à une telle vocation, et encore moins y être resté fidèle aussi longtemps. Pour commémorer cet anniversaire spécial, une messe est organisée dans l’église locale sous la direction de l’ardent prêtre. Une célébration qui promet d’être mémorable pour tous les paroissiens et amis de Michel Etienne qui souhaitent marquer l’occasion avec lui.

Célébration du jubilé de diamant du prêtre Michel Étienne

Le dimanche 25 juin 2023, les habitants de Plouguenast (Côtes-d’Armor) ont célébré le jubilé de diamant du prêtre Michel Étienne. Ce dernier est très connu et respecté dans le diocèse de Plouguenast-Langast. Avec ses soixante années de prêtrise, il est une figure emblématique de la région.

Le parcours du père Michel Étienne

Michel Étienne est né le 16 janvier 1937 à Loudéac (Côtes-d’Armor). Il a ressenti « l’appel vers le Seigneur » en juillet 1953 à l’âge de seize ans alors qu’il travaillait aux champs à la ferme familiale. Il entre au séminaire de Quintin, puis à celui de Saint-Brieuc. Après avoir effectué son service militaire en Algérie en tant qu’appelé du contingent de 1958 à 1960, il reprend ses études théologiques. Il est ordonné prêtre le 30 juin 1963 à Loudéac. Il a ensuite enseigné la religion, les maths et le français au lycée agricole de Pommerit-Jaudy pendant huit ans, avant de partir au Cameroun pour cinq ans en tant que prêtre Fidei Donum.

Une figure locale aimée et respectée

Depuis dix ans, il est prêtre retraité au service de la paroisse de Plouguenast-Langast, Plémy et Gausson, et est très actif dans la vie locale. Le père Michel Étienne est un homme accessible, cultivé, toujours souriant, et plein d’humour. Il rend souvent visite à l’Ehpad voisin, où il apprécie de déjeuner avec les résidents et d’échanger avec eux. Il est également parti plusieurs fois en pèlerinage à Lourdes, Rome et d’autres hauts lieux de la chrétienté ainsi qu’au Viêt Nam, un pays à minorité catholique. Pour son jubilé, de nombreux anciens paroissiens sont venus assister à la messe spéciale, témoignant de l’impact qu’il a eu dans leur vie. Le père Michel Étienne est heureux de pouvoir apporter un sens à la vie des gens avec qui il interagit, croyants ou non.