Plongez dans l’univers mystérieux des chauves-souris forestières d’Ardèche lors d’une nuit inoubliable

Une étude de terrain sera entreprise dans les prochains soirs dans le plateau ardéchois en vue de mieux connaître les chauves-souris arboricoles. L’objectif premier étant d’améliorer leur protection, cette initiative vise à collecter davantage d’informations sur ces mammifères ailés et nocturnes. La prospection permettra de dresser un état des lieux et une cartographie de leur habitat naturel, pour ensuite en comprendre les spécificités et les enjeux de conservation associés. Cette approche scientifique, alliant observation et analyse, permettra de mieux comprendre les mécanismes de cet écosystème et d’élaborer des stratégies ciblées pour leur préservation. C’est donc une démarche proactive et raisonnée qui est envisagée, pour sauvegarder ces animaux fascinants tout en préservant l’équilibre naturel de la région.

Une prospection pour mieux protéger les chauves-souris arboricoles

Une opération de prospection des chauves-souris arboricoles du plateau ardéchois est lancée pour mieux connaître ces espèces de chiroptères et les protéger plus efficacement. Si on sait que les grottes, les greniers ou encore les caves sont des habitats pour ces mammifères volants, de nombreuses espèces de chauves-souris nichent dans les arbres, notamment sur le plateau ardéchois qui abrite plusieurs espèces de chauves-souris arboricoles. En France, 36 espèces différentes de chauves-souris sont dénombrées, dont 31 présentes en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des chauves-souris forestières au bord de l’extinction

Les populations de chauves-souris sont en baisse partout dans des proportions parfois inquiétantes, la plupart étant menacées. L’opération de prospection menée par la Ligue de Protection des Oiseaux Drôme-Ardèche sur les chauves-souris forestières du plateau ardéchois ainsi que sur les sites Natura 2000 de Loire et Allier permettra de mieux connaître ces espèces et de les protéger. La noctule commune, une chauve-souris forestière, a vu ses effectifs chuter de 88 % en 15 ans.

L’étude pour mieux connaître les espèces de chauves-souris

La prospection des chauves-souris arboricoles constitue la seconde phase d’une vaste étude dont la première étape menée en 2021 était fondée sur l’acoustique. Les cris des chauves-souris présentes sur le plateau ardéchois avaient été enregistrés pour établir un inventaire des différentes espèces. Les amoureux et spécialistes des chauves-souris peuvent participer à cette opération en s’inscrivant auprès de la LPO.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA