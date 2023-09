Plage du Curnic à Guisseny fermée en raison d’algues vertes.

Des mesures ont permis de constater que le niveau d’hydrogène sulfuré sur la plage du Curnic, à Guissény, dépassait de deux fois le seuil d’alerte préconisé. Conséquence immédiate : la fermeture au public de cette plage en raison de la contamination aux algues vertes. Il s’agit d’une situation préoccupante pour les autorités locales qui ont pris les mesures nécessaires pour protéger la santé des usagers de la plage. Des analyses supplémentaires seront effectuées pour évaluer l’étendue de la contamination et les actions à mettre en place pour y remédier. La situation nécessite une réponse rapide et efficace pour limiter les impacts de cette situation sur l’environnement et la santé publique.

Alerte sanitaire à la plage du Curnic à Guissény

En raison d’une contamination par des algues vertes, la préfecture du Finistère a mis en place une alerte sanitaire à la plage du Curnic à Guissény. Des tests ont montré des taux d’hydrogène sulfuré deux fois supérieurs au seuil d’alerte recommandé par le Haut Conseil de la santé publique. La plage a donc été fermée et l’accès à cette zone côtière est actuellement interdit. La concentration d’hydrogène sulfuré, issu du pourrissement des algues vertes et reconnaissable à son odeur d’œuf pourri, est toxique pour la santé.

Restrictions et limitations d’accès imposées par le préfet

Le préfet a invité le public à respecter les restrictions et les limitations d’accès imposées par le maire de Guissény. Il est recommandé aux groupes à risque, tels que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes respiratoires tels que l’asthme, de ne pas fréquenter cette zone. D’autres relevés seront effectués et l’alerte ne sera levée qu’au bout de deux jours francs après la dernière mesure supérieure au seuil d’alerte.

Une situation qui nécessite une action urgente

Les algues vertes sont une source de pollution importante dans les eaux côtières et canalisations. La pourriture des algues vertes produit de l’hydrogène sulfuré, qui contribue à l’asphyxie des écosystèmes sous-marins et peut être mortel pour les êtres humains. Il est donc urgent d’agir pour limiter les émanations d’hydrogène sulfuré et protéger la population.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA