« Pinault acquiert contrôle de l’agence américaine CAA »

La holding de la famille Pinault, Artémis, va acquérir une participation majoritaire dans l’une des plus grandes agences de talents et de divertissement du monde, Creative Artists Agency (CAA), en rachetant la part détenue par TPG. La société d’investissements Temasek restera un actionnaire minoritaire. Le montant de la transaction n’a pas été révélé, mais des médias américains ont parlé d’une participation évaluée à environ sept milliards de dollars. Fondée en 1975, CAA représente une liste impressionnante d’artistes et de marques dans le divertissement et le sport, tels que Beyoncé, Brad Pitt, Salma Hayek, Aerosmith et Carlo Ancelotti. L’acquisition est considérée comme une « parfaite addition » à Artémis, qui possède déjà une liste variée d’actifs, y compris le groupe Kering, Christie’s, des vignobles et le club de football Stade Rennais. La direction de CAA, qui sera maintenue après l’opération, a salué Artémis comme un « investisseur stratégique de haut niveau ».

