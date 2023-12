Pierre-Ambroise Bosse, le roi du 800m, dit adieu à sa carrière athlétique !

Ce mardi, l’expert du 800 mètres a révélé qu’il mettait un terme à sa carrière à l’âge de 31 ans. Un choix imposé par un corps qui a trop souffert des blessures.

Fin de carrière pour Pierre-Ambroise Bosse

Le français, Pierre-Ambroise Bosse, a annoncé son retrait de l’athlétisme le 26 décembre en raison de problèmes persistants de santé. L’athlète de 800 mètres, champion du monde en 2017 et deux fois médaillé aux championnats d’Europe, a affirmé à L’Equipe, que son corps ne lui permettait plus de poursuivre sa carrière à un niveau international après plus de dix ans de compétition. Ses problèmes de santé sont centrés autour d’une blessure répétée à son tendon de l’ischio-jambier droit, qui l’a déjà contraint à une opération chirurgicale. Malgré son envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a décidé de ne pas risquer sa santé.

Retour sur son parcours

Bosse a véritablement fait sa place sur la scène internationale lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, où il a terminé en quatrième position. Détenteur du record de France du 800 mètres depuis 2014, il conquit la gloire en 2017 lorsqu’il devint le premier français, hommes et femmes confondus, à devenir champion du monde du 800 mètres. Il reste également connu pour son personnage public, souvent comique et décalé, allant jusqu’à imiter le journaliste Nelson Montfort lors d’une interview. Cependant, son mode de vie et son comportement imprédictible lui ont également causé des problèmes, y compris une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des actes de violence en 2019.

Des blessures insurmontables

Malgré son titre de champion du monde et cinq titres nationaux, Bosse n’a pas pu continuer à performer à cause de blessures récurrentes. Après une fracture de l’orteil, une blessure au tendon de l’ischio-jambier droit l’a entraîné à se retirer des compétitions de 2022, incluant les Mondiaux d’Eugene et les championnats d’Europe de Munich. Une récidive de sa blessure en mai l’a également contraint à manquer les championnats du monde de Budapest. Bosse admet que l’acceptation de son retrait de l’athlétisme a été difficile et qu’il a passé du temps à faire le deuil de sa carrière.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA