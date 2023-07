Philippe Rebbot partage sa passion pour « The Knick » dans une interview exclusive.

En cette saison estivale, il se trouve qu’une célébrité différente vient quotidiennement faire part de son amour pour une série en particulier au micro de Laurent Valière. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’entendre Philippe Rebbot, acteur talentueux et passionné de culture populaire, nous parler de sa série préférée.

Philippe Rebbot : le génial second rôle

Un acteur polyvalent dans le paysage audiovisuel français

Si Philippe Rebbot est un nom moins connu du grand public que certains de ses collègues, les amateurs et amatrices de séries françaises savent qu’il est un acteur incontournable du petit écran. Des rôles dans des comédies populaires comme Les Kaïra de Franck Gastambide ou Les Nouvelles Aventures de Cendrillon de Lionel Steketee, aux rôles dans des drames plus intimistes comme L’Amour Flou de Romane Bohringer, Rebbot excelle dans tous les genres.

Un caméléon qui donne vie à tous les personnages

Si l’on devait trouver une caractéristique principale à Philippe Rebbot, ce serait sans aucun doute sa polyvalence. On a pu le voir dans un registre très différent dans Petaouchnok, film barré et déjanté où il campe un homme en quête de vengeance. Mais Rebbot est également capable de jouer des rôles plus sérieux, comme ce fut le cas dans la série produite par Canal + Vernon Subutex avec Romain Duris. Toujours subtil et jamais caricatural, il est sans aucun doute l’un des meilleurs seconds rôles actuels.

Un acteur à suivre de près

Philippe Rebbot a également démontré sa capacité à jouer dans des productions étrangères. Dans une interview accordée à France Télévisions, il a évoqué son expérience sur le tournage de la série américaine The Knick. Il y incarnait un personnage de médecin à la fin du XIXe siècle. Un rôle à contre-emploi pour l’acteur, habitué à jouer des personnages plus familiaux et moins sombres. Si Philippe Rebbot n’est pas forcément la première tête d’affiche qui vient à l’esprit lorsqu’on pense aux acteurs français, il n’en demeure pas moins un acteur talentueux, polyvalent et à suivre de près dans les années à venir.