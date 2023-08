Pétanque à l’honneur à Le Puy-en-Velay : découvrez la capitale du jeu provençal

Plus de 4000 passionnés de la pétanque ont convergé vers le sol du Puy-en-Velay (Haute-Loire), pour participer à l’un des plus grands événements de la discipline : le Supranational de pétanque. Cette rencontre traditionnelle attire chaque année toujours plus de boulistes avides de défier des adversaires venus des quatre coins du monde. En effet, des joueurs de toutes les nations se sont rassemblés pour s’affronter dans un tournoi acharné et hautement compétitif. Le soleil brillant et les paysages enchanteurs ont su accompagner ces joueurs tout au long de cette rencontre exceptionnelle. L’ambiance y était électrique et l’amitié entre les boulistes palpable. Le Supranational de pétanque est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de cette discipline et il ne cesse d’attirer une audience toujours plus large, venue pour apprécier les prouesses des meilleurs joueurs du monde.

Le Supranational de pétanque, un événement traditionnel qui attire toujours plus de joueurs

Le concours Supranational de pétanque s’est déroulé au Puy-en-Velay et a rassemblé plus de 4000 joueurs. Cette compétition traditionnelle attire toujours plus de participants chaque année.

Les joueurs s’expriment sur le Supranational de pétanque

Henri Lacroix, triple champion du monde de pétanque, a participé au Supranational de pétanque au Puy-en-Velay. Il se réjouit de revenir en Haute-Loire pour cet événement et affirme que de nombreuses équipes de toute la France viennent y participer. Valérie Bertrand, chargée de communication pour l’événement, confirme la réussite de cette année avec toujours plus de joueurs, autant chez les hommes que chez les femmes, et de très beaux tête-à-tête. Les bénévoles ont été salués pour leur travail, dont fait partie Magaly Aelters, également joueuse.

Le site du Puy-en-Velay, un endroit privilégié pour la pétanque

Jean-Pierre Juillot, licencié à Montluçon, a lui aussi participé à cet événement et exprime sa déception après sa défaite en quarts de finale. Malgré tout, il est heureux de son parcours et se réjouit de revenir. Pour lui, le Puy-en-Velay est un endroit privilégié avec un site magnifique en centre-ville et des lieux pour se rafraîchir. Son objectif est de revenir l’année prochaine pour les 8e de finale.

