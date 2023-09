Perquisition chez le maire d’Orange pour emploi fictif présumé.

Il est actuellement en enquête pour une affaire de possible emploi fictif en tant que collaborateur parlementaire entre les années 2017 et 2022. En effet, l’édile d’extrême droite est suspecté d’avoir profité de cette situation sans fournir de réel travail. Cette affaire est prise très au sérieux et des investigations sont en cours pour élucider cette affaire. Les implications de cette affaire ne sont pas à prendre à la légère, car cela soulève de graves questions vis-à-vis de l’intégrité de cette personne et de sa capacité à exercer ses fonctions politiques. Les résultats de cette enquête pourront avoir des répercussions politiques importantes.

Soupçons d’emploi fictif pour Yann Bompard, maire d’Orange proche de l’extrême droite

Le maire d’Orange, Yann Bompard, membre de la Ligue du Sud et soutien d’Eric Zemmour, est soupçonné d’emploi fictif en tant que collaborateur parlementaire entre 2017 et 2022. Une enquête pour « détournements de fonds publics et recel » est ouverte par le parquet de Marseille, portant sur la période où l’édile a travaillé auprès de son père Jacques Bompard et de l’actuelle députée du Nord Vaucluse, Marie-France Lorho (Rassemblement national).

L’élu se veut serein malgré les perquisitions et l’audition

Yann Bompard a été auditionné par les enquêteurs mardi 5 septembre, après que des perquisitions aient eu lieu dans son ancienne permanence parlementaire, la mairie d’Orange, les locaux de la permanence de Marie-France Lorho ainsi qu’à son domicile. L’élu d’extrême droite assure « qu’il n’y a pas d’emploi fictif » et a transmis aux policiers ses échanges de mails et SMS afin de prouver sa bonne foi. Il se tient à la disposition de la justice pour apporter les informations nécessaires.

Un nouveau scandale pour la mairie d’Orange

Yann Bompard a succédé à son père en novembre 2021 à la mairie d’Orange, suite à la condamnation de ce dernier pour « prise illégale d’intérêts » après 26 ans à la tête de la municipalité. Ce nouveau scandale d’emploi fictif vient saluer les soupçons de personnes qui voient le Rassemblement national régner en maître dans cette ville du Vaucluse.

