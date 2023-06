Pénurie de saisonniers: Jean Viard prône des conditions satisfaisantes pour les jeunes

Les travailleurs saisonniers sont désormais une denrée précieuse. Comment garantir une embauche réussie pour la période estivale à venir ? Quels sont les enjeux soulevés par ces professions ? L’analyse du sociologue Jean Viard permet d’y voir plus clair.

L’industrie de l’hôtellerie et de la restauration a déjà des difficultés à recruter pendant l’année, et c’est encore plus compliqué pendant la période estivale. En effet, le secteur a besoin de plus de saisonniers en vacances. L’été dernier, il y avait 150 000 postes disponibles, mais la moitié d’entre eux n’ont pas été pourvus. Le gouvernement a donc présenté un « plan saisonnier » pour tenter de remédier à cette situation.

Certains facteurs rendent ces métiers moins attrayants, comme la pandémie qui rend les conditions de travail plus contraignantes, ou la difficulté à maintenir un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Par exemple, les chauffeurs de camions poids lourds sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir passer une semaine seule dans leur véhicule, loin de leur famille.

Pour s’adapter à ces défis, certains établissements ont pris des mesures, comme fournir un logement à leur personnel, ajuster leurs horaires ou n’ouvrir que cinq jours par semaine. Face à ces problèmes, le plan gouvernemental vise à améliorer la formation et l’accompagnement en fin de contrat de ces travailleurs.

Une autre solution proposée pour inciter les jeunes à travailler en tant que saisonniers est de permettre à ceux âgés de 16 à 26 ans de travailler pour 4 000 euros par an, pendant deux ou trois mois, sans charges mais déclarés, ce qui leur permettrait de cumuler des droits pour leur retraite. Ce modèle, inspiré de la Belgique, pourrait permettre aux jeunes de mieux s’insérer dans le monde du travail tout en continuant leurs études. Il est ainsi important d’inciter les jeunes à travailler pendant leurs études pour leur permettre d’acquérir de l’expérience et une meilleure compréhension du monde professionnel.

Le secteur saisonnier comprend également d’autres métiers, comme l’agriculture, qui sont physiquement très exigeants. Les saisonniers étrangers, qui étaient auparavant nombreux dans ce domaine, ont été moins présents pendant la pandémie, et les saisonniers français peinent à les remplacer.

Enfin, il est important de considérer également les saisonniers qui ont choisi de mener une carrière avec des périodes de travail en été et en hiver, entrecoupées de pauses. Cette tendance, bien que moins populaire qu’autrefois, nécessite une adaptation du mode de vie et des conditions de travail pour être viable.

En somme, la question du recrutement de saisonniers dans l’hôtellerie-restauration est complexe et nécessite une réflexion globale sur les conditions de travail, la formation et l’accompagnement des travailleurs, ainsi que sur l’importance d’inciter les jeunes à se lancer dans ces métiers. Le plan gouvernemental présenté cette semaine s’attaque à certaines de ces problématiques, mais il est indispensable de continuer à explorer d’autres solutions pour améliorer la situation.