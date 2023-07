Passionné d’Italie ouvre resto italien à Champs-sur-Marne : expérience culinaire garantie ! italianfood chezgiovanni

Giovanni Villani, un chef italien réputé, a fait ses preuves comme restaurateur à Gagny pendant plus de dix ans. Cependant, son amour pour la cuisine italienne traditionnelle et sa passion pour la création l’ont poussé à ouvrir son nouveau restaurant, situé sur la place Matteoti à Champs-sur-Marne. Avec son style culinaire unique et sa vision innovante, il est prêt à offrir à ses clients une expérience gastronomique inoubliable. Les plats savoureux, préparés avec des ingrédients frais et de qualité, témoignent de la créativité et du talent de ce chef passionné. Dans son nouvel établissement, Giovanni laisse libre cours à son imagination, en proposant une carte riche et variée, alliant les classiques de la cuisine italienne à de nouvelles créations originales. Les clients pourront déguster des plats succulents tels que des pâtes fraîches, des antipasti délicieux, des pizzas croustillantes et bien plus encore. Avec son nouveau restaurant, Giovanni Villani est prêt à conquérir les papilles des amateurs de cuisine italienne, en leur offrant des expériences culinaires uniques et inoubliables.

Chez Giovanni : un restaurant italien qui séduit

Le 3 juillet dernier, le restaurant italien Chez Giovanni a ouvert ses portes à Champs-sur-Marne. Situé sur la place Matteoti, l’établissement ne cesse de faire parler de lui depuis son ouverture, grâce à une cuisine de qualité et une ambiance conviviale.

Un gérant passionné par la cuisine italienne

Le gérant de Chez Giovanni, Giovanni Villani, a fait ses premiers pas dans la restauration à l’âge de 16 ans en faisant un CAP cuisine à Torcy. Quelques années plus tard, il ouvre son premier restaurant, La Pizzeria di Giovanni, à Gagny. Pendant douze ans, il y sert pizzas, pâtes et spécialités italiennes à une clientèle fidélisée. Aujourd’hui, il s’installe à Champs-sur-Marne pour relever de nouveaux défis culinaires.

« Il y a énormément de monde, alors que je n’ai même pas fait de publicité. Et vu le nombre de personnes qu’il y a ce midi, je me dit que j’ai bien fait ! » déclare-t-il avec enthousiasme.

Un endroit qui a séduit le gérant depuis son enfance

Pour Giovanni Villani, Champs-sur-Marne est un endroit qui lui a toujours plu. C’est pourquoi, lorsque l’opportunité de s’installer sur la place Matteoti s’est présentée, il n’a pas hésité une seule seconde.

« Je suis vraiment tombé amoureux de la place Matteoti, à Champs-sur-Marne », confie-t-il.

Après huit mois de travaux, supervisés par son père, Paolo Villani, le restaurant ouvre finalement ses portes. Au menu, on y retrouve des pizzas, mais aussi des spécialités italiennes, notamment venues de Sardaigne. Le cuisinier, originaire de Venise et de Sardaigne, propose également des plats spéciaux et des charcuteries atypiques.

Une équipe fidèle et en quête de nouveaux membres

L’équipe du restaurant est presque identique à celle de La Pizzeria di Giovanni, à Gagny. Ce qui crée une ambiance familiale appréciée des clients. Giovanni Villani espère cependant recruter du personnel supplémentaire, notamment un pizzaïolo, un cuisinier et un serveur, pour prêter main forte à l’équipe déjà en place.

Chez Giovanni compte servir environ 70 couverts le midi et autant en soirée. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 23 heures, sauf les dimanches et lundis.

En somme, Chez Giovanni est une adresse à découvrir pour tous les amateurs de cuisine italienne à la recherche d’un lieu convivial où ils se sentiront comme chez eux.

