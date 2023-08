Partir en vacances avec seulement 28 euros : le défi fou de deux Albertvillois en quête d’aventure !

Le matin du dimanche 13 août, Erika et Pascal Blanc ont commencé une entreprise bien différente de la plupart des vacances. Ces deux Albertvillois ont pris la décision de partir en expédition durant deux semaines avec seulement deux sacs à dos et un budget plus que restreint de 28 euros. Le motif principal de leur aventure est d’aller à la rencontre de nouveaux individus. Ils ne souhaitent pas seulement explorer de nouveaux endroits, ils souhaitent également vivre des expériences authentiques en rencontrant des gens et en échangeant avec eux. Les Blancs sont épris d’une passion pour les histoires et les aventures nouvelles et sont prêts à tout pour vivre intensément cette expérience. Ce voyage exigeant n’est pas seulement question de dépouillement, mais d’ouverture d’esprit et d’une perspective renouvelée.

Faire des rencontres et renouer avec le sens du partage

Le 13 août dernier, Erika et Pascal Blanc, deux habitants d’Albertville, ont pris la décision de partir en vacances avec uniquement deux sacs à dos et un budget de 28 euros. Les Savoyards, qui ont opté pour le stop comme moyen de transport, ont également pour objectif de faire des rencontres et de renouer avec le sens du partage. En échange d’un toit, ils proposent leur aide sous forme de services variés comme la plonge ou la taille de haie.

« Un projet excitant » : se laisser guider par les rencontres et les trajets

Erika et Pascal ont commencé leur voyage le 13 août à 14 heures, après une décision prise il y a quelques semaines de partir en vacances en stop. Se posant la question de la destination, ce couple a décidé de se laisser guider par les rencontres et les trajets de leurs conducteurs. Cette aventure, excitante pour Erika, peut potentiellement susciter des craintes chez Pascal. Cependant, les deux voyageurs restent confiants et prêts à s’adapter en permanence.

Une première nuit chez des inconnus, en quête de souvenirs inoubliables

Erika et Pascal ont passé la première nuit de leur périple chez Léa et Antoine, à Bourg-en-Bresse, après avoir parcouru 165 kilomètres en stop. Durant leur voyage, ils filment toutes leurs rencontres et publient les vidéos sur leur chaîne Youtube intitulée « Notre aventure, votre destination ». Grâce à des photos et des souvenirs laissés chez les personnes qui les hébergent durant quinze jours, leur voyage s’annonce inoubliable et rempli de nouvelles expériences.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

